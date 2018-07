Dolarových milionářů v Česku rekordně přibylo, hlavně díky HDP a nemovitostem

V České republice se za poslední rok zvýšil počet dolarových milionářů – tedy těch, kteří si mohou dovolit investovat více než 22 milionů korun, o téměř 11 procent. Jejich úhrnný majetek rostl ještě rychleji, takže přesáhl 1,5 bilionu korun. Vyplývá to z analýzy globální poradenské společnosti Capgemini.

Nejbohatší Češi se pohybují po podobné trajektorii jako 1,6 milionu jejich zahraničních kolegů. Během loňského roku se jejich majetek rozhojnil o 13 procent, a to zejména díky rostoucímu HDP, výkonnosti investičních trhů a růstu cen nemovitostí.

Dolaroví milionáři mají v rukou více než třetinu světového bohatství. Tři pětiny z nich jsou přitom Američané, Němci, Japonci nebo Číňané. V roce 2025 by podle odhadu společnosti Capgemini mělo jejích jmění přesáhnout 2,2 trilionu korun.

Na správu těchto obnosů, kterou dosud zajišťovali diskrétní finanční poradci a banky, si brousí zuby velké technologické firmy jako Google, Amazon nebo Facebook. Capgemini odhaduje, že kdyby tyto společnosti převzaly do své péče pouhá tři promile majetku dolarových milionářů, přineslo by jim to roční zisky téměř 800 milionů korun.

Capgemini považuje za dolarového milionáře fyzickou osobu s jměním přesahujícím 22 milionů korun. Do něho přitom nezapočítává nemovitosti, které milionáři sami obývají, ani sběratelské předměty či spotřební zboží.

Nejbohatším Čechem je se čtvrt bilionem korun majitel skupiny PPF Petr Kellner. Na druhém místě je šéf ANO Andrej Babiš, který je zároveň nejbohatším Slovákem. Více než dvaceti miliardami korun disponuje také Karel Komárek, Daniel Křetínský, Patrik Tkáč, Radovan Vítek, Ivan Chrenko, Pavel Tykač a Tomáš Chrenek.