Dráhy například nasadí na vlaky Západní expres a Krušnohor z Prahy do Chebu (přes Plzeň i přes Chomutov) soupravy InterJet od konsorcia Siemens/Škoda. Na regionální spoje z Ostravy do Frenštátu pod Radhoštěm vyjedou škodovácké patrové soupravy push-pull, dvě desítky nových RegioPanterů obslouží regionální linky v Plzeňském, Středočeském a Jihočeském kraji, v rychlících budou nahrazeny starší vagony (tzv. koženky) klimatizovanými vozy z vlaků kategorie EC/IC.

Kvalitativní skok mají zaznamenat cestující především v rychlících Vltava a Lužnice z Prahy přes Tábor do Českých Budějovic a Českých Velenic a v rychlících Vysočina z Prahy přes Havlíčkův Brod do Brna. „Tam odstavíme nejvíce ‚koženek‘ a nahradíme je moderními vagony. Jednotlivé komfortní vozy pak doplníme také do rychlíků Hradečan a Krakonoš z Prahy do Hradce Králové a Trutnova a do rychlíků Bouzov z Brna do Olomouce a Šumperka,“ doplnil člen představenstva ČD Jiří Ješeta.

Nové RegioPantery zamíří například na linku P2 z Klatov přes Plzeň a Rokycany do Berouna a na regionální linky v Jihočeském kraji. „Díky tomu vyřadíme z každodenního provozu desítky velkoprostorových vozů z přelomu 80. a 90. let,“ říká Ješeta. Nové jednotky nahradí například vozy typu Bdtmee z bývalé Německé demokratické republiky přezdívané Honecker a vozy řad Bdt, Bdtee a vozy se služebním oddílem BDs.

České dráhy budou během jízdního řádu 2022 uvádět do provozu také další modernizovaná vozidla, například v Olomouckém kraji jde o motorové jednotky Stadler GTW. V dalších soupravách budou rozšiřované služby, například v motorových soupravách v Královéhradeckém kraji.

Změny ve vnitrostátní dopravě ČD v jízdním řádu 2021/2022

Ex 6 Západní expres Praha – Plzeň – Cheb

Vlaky budou během jízdního řádu 2022 operované jednotkou InterJet, které budou vybaveny speciálními okny propouštějícími signál mobilních telefonů, v 1. třídě bezdrátovými nabíječkami mobilních telefonů a elektrickými zásuvkami 230 V pro nabíjení elektrických vozíků handicapovaných a elektrokol. Spoje nabídnou všechny dosavadní služby: Wi-Fi, el. zásuvky a USB konektory, přepravu osob na vozíku, kočárků a jízdních kol, dětské kino atd.

R9 Vysočina Praha – Havlíčkův Brod – Brno

V soupravě bude zařazen větší počet klimatizovaných vozů, které byly v minulosti řazeny ve vlacích EC/IC. Půjde o oddílové a velkoprostorové vozy (Bee238, Bpee237). Rozšíří se nabídka Wi-Fi připojení a možnosti dobíjení elektroniky cestujících.

R10 Hradečan a Krakonoš Praha – Hradec Králové – Trutnov

Z kmenové soupravy bude vyřazen poslední vůz starší konstrukce (BDs). Souprava nabídne přepravu jízdních kol formou spoluzavazadla.

R 12 Bouzov Brno – Olomouc – Šumperk

Do soupravy budou zařazeny klimatizované kombinované vozy 1. a 2. třídy vybavené Wi-Fi a zásuvkami pro napájení elektroniky (ABpee). Službu Wi-Fi nabídne více vozů v soupravě. V soupravě budou i nadále zařazeny také dva modernizované osobní vozy typu Bdtee.

R 15 Krušnohor Praha – Ústí nad Labem – Karlovy Vary – Cheb

Spoje budou během jízdního řádu 2022 operované jednotkou InterJet, která bude vybavená speciálními okny propouštějícími signál mobilních telefonů, v 1. třídě bezdrátovými nabíječkami mobilních telefonů a elektrickými zásuvkami 230 V pro nabíjení elektrických vozíků handicapovaných a elektrokol. Spoje nabídnou všechny dosavadní služby: Wi-Fi, el. zásuvky a USB konektory, přepravu osob na vozíku, kočárků a jízdních kol, dětské kino atd.

R 17 Vltava Praha – České Budějovice a Lužnice Praha – České Velenice

Kmenové soupravy budou sestaveny z klimatizovaných vozů EC/IC a budou z nich vyřazeny starší typy („koženky“). Spoje nabídnou nové služby: přepravu osob na vozíku, Wi-Fi, elektrické zásuvky 230 V pro napájení cestovní elektroniky a dětské kino. Přeprava kol bude možná formou spoluzavazadla.

Nabídka mezistátních spojů zůstane podle Českých drah stabilní a bez významných změn. České dráhy i nadále nabídnou přímá spojení v trasách (Břeclav) – Praha – Berlín – Hamburk – Kiel, Praha – Mnichov, Cheb – Norimberk, Praha – Linec, Praha – Curych (přímý lůžkový vůz), (Děčín–) Praha – Vídeň – Graz, (Děčín –) Praha – Bratislava – Budapešť, Praha – Púchov / Žilina, Praha – Ostrava – Žilina – Košice / Humenné, Ostrava – Banská Bystrica / Zvolen, Graz – Vídeň – Břeclav – Ostrava – Katovice – Krakov – Přemyšl / Varšava – Brest / Gdaňsk – Gdyně a Praha – Ostrava – Katovice – Krakov – Přemyšl / Varšava a pojedou i letní sezónní vlaky z Bohumína do pobaltských přímořských letovisek.