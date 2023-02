Měsíčně založí v brněnské přepravní společnosti Best Transport desítky přepravních listů od svých řidičů. Stohy takzvaných camráků zde zabírají několik skříní. Přitom v době digitalizace by to šlo mnohem jednodušeji. Ale zatímco například banky či obchody postupně od papírových dokumentů upouštějí, dopravci se jich ne a ne zbavit. „Přitom v elektronické podobě se už camrák u nás v republice dá využívat asi dva roky. Ale neznám žádnou dopravní společnost, která by to využívala,“ řekl Deníku odpovědný vedoucí brněnské firmy Rostislav Nosál.