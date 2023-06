Turistická sezona odstartovala. Tisíce Čechů se vydají strávit letní dovolenou v zahraničních přímořských letoviscích. Dostat se do vybrané destinace nemusí být vždy nutně záležitostí cestování letadlem či autem. Do oblíbených letovisek se lze dostat i jiným způsobem, třeba po železnici.

I letos patří mezi nejoblíbenější turistické cíle Čechů Chorvatsko, ale také Bulharsko, Itálie či Řecko a jeho ostrovy. Právě pobřeží Jadranského moře je „v kurzu“ ještě více než v předchozích letech. „V letošním roce by poprvé v historii mohl na dovolenou do Chorvatska zavítat více než milion Čechů. Loni jich tam odjelo necelých 850 tisíc, což je po předcovidovém roce 2017 druhý největší počet,“ řekl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Češi v drtivé většině vyrážejí k chorvatskému pobřeží automobilem. Najdou se ovšem i tací, kteří řídit vůz o dovolené odmítají a hledají jiné alternativy. Na to slyší dopravci, kteří přichystali řadu speciálních nabídek. Už tradičně zhruba od poloviny června jezdí do chorvatského města Rijeka přímý vlakový spoj vypravovaný RegioJetem.

Ovšem ani konkurence nezahálí a rozhodně se pozornost neupíná pouze na Chorvatsko. Vyrazit lze i na sever. Třeba České dráhy vypravují přímé spoje do přímořských letovisek u Baltského moře v Polsku.

Deník připravil přehled nejžádanějších cest a kolik za jízdenku zaplatíte.

České dráhy

Národní dopravce České dráhy vypravuje od 23. června ve spolupráci s polským dopravcem PKP InterCity přímé noční vlaky z Bohumína do polských přímořských letovisek Łeba, Hel a Kołobrzeg. Jezdit budou do 3. září.

Jízdenky do letovisek na pobřeží polského Baltu stojí od 578 korun. „Směrem k polskému baltskému pobřeží lze využít také pravidelný denní spoj EuroCity Sobieski, který jezdí z Vídně přes Břeclav, Přerov a Ostravu do Gdaňsku, letoviska Sopoty a Gdyně,“ připomněl mluvčí Českých drah Petr Pošta.

Kromě toho České dráhy ve spolupráci s dalšími zahraničními dopravci vypraví přímé denní spoje do různých měst. Z Prahy se bude jezdit do Budapešti (Maďarsko), Humenného (Slovensko), Varšavy či Krakova (Polsko), Štýrského Hradce (Rakousko) a Mnichova (Německo). Po Slovensku navíc mohou Češi cestovat svým vozem. „Atraktivní službou je autovlak, kterým přepravujeme automobily a motocykly z Prahy do Košic a ve vybrané dny také do Popradu a Humenného,“ podotkl Pošta.

RegioJet

Češi mohou i letos vyrazit tradičně ve žlutém vlaku do chorvatského Záhřebu, Ogulinu a Rijeky. Odtud následně navazujícím autobusovým spojem do letovisek - mimo jiné Makarská, Krk, Pula, Zadar nebo Split. První vlak k pobřeží Jaderského moře vyrazil v pátek 16. června z pražského hlavního nádraží, jezdit budou pravidelně do konce září. „Vlaky budou jezdit na trase Praha - Rijeka třikrát v týdnu - v úterý, pátek a neděli směrem do Chorvatska, zpátky se budou vracet v pondělí, středu a sobotu,“ upřesnila mluvčí RegioJetu Alexandra Janoušek Kostřicová.

Za jednosměrnou jízdenku včetně rezervace a dalších služeb jako například snídaně zaplatí cestující ve voze se sedačkami cenu od 690 korun, za jízdenku ve spacím voze od 890 korun. Cena za vlastní kupé pro čtyři cestující začíná na 2 670 korunách.

Navíc od 16. června až do 30. září jezdí „žluté“ autobusy do Splitu každý den. Odjezd je v 16.30 z autobusového nádraží v Praze Florenci. Jednosměrná jízdenka do Splitu s odjezdem 1. července vyjde podle webu dopravce na 1 790 korun.

FlixBus

Ani dopravce FlixBus nezůstává pozadu s nabídkou spojů do chorvatské Puly, Splitu či Rijeky. Novinkou je pravidelný každodenní spoj až na ostrov Krk. Jedná se o linku, která bude od 10. července vyjíždět z Varšavy a zastávky bude mít v Ostravě (18:10), Brně (20:25), Bratislavě (22:10), Záhřebu (4:45) a pak už na pobřeží ostrova Krk: Malinska (7:55), Krk (8:20) a končí v resortu Baška (8:55). Startovací cena do Bašky je z Brna i Ostravy 999 korun.

Dopravce nabízí i přímé spoje k Baltskému pobřeží, a to konkrétně z Prahy do Gdaňsku, Sopot a Gdyně. Jízdenka začíná na 629 korunách. Jezdí se každý den z autobusového nádraží Florenc v Praze v 10 hodin.

„Zeleným“ autobusem lze vyrazit až do španělské Barcelony. Autobus vyráží každý den z autobusového nádraží Praha Florenc v 21.40 hodin. Cesta do katalánské metropole trvá více než 25 hodin. Jízdenky začínají na ceně 1 499 korun. Autobus staví v Německu, Švýcarsku či Francii. „Kromě pláže v Barceloně tak může cestující dovést na francouzské azurové pobřeží do Montpellier, Beziérs a Narbonne,“ připomněl mluvčí společnosti FlixBus CZ Tomáš Beránek.

Leo Express

Cestující mohou letos s Leo Expressem vyrazit na Slovensko do Košic či do polského Krakova. Ceny jízdenek začínají od 99 korun. V minulém roce nabízel dopravce pravidelnou linku do chorvatské Makarské, letos už v nabídce není.

Smartwings

Pro některé je cestování autobusem či vlakem k moři příliš dlouhé. Volí proto raději přepravu letadlem. Do chorvatského Splitu létá dopravce Smartwings z pražského letiště. Letenku - jednosměrnou - lze pořídit od 3 375 korun. Let trvá přibližně půldruhé hodiny.

Crotia Airlines

Prázdninové spojení mezi Splitem a Prahou připravil už potřetí také chorvatský letecký dopravce. Pravidelný sobotní a pondělní spoj bude létat do října. Letenky lze rezervovat od 3 790 korun. Novinkou je pravidelná čtvrteční letní linka mezi Prahou a Dubrovníkem. Cena letenky je totožná jako do Splitu.

