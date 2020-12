Podle iniciativy Za autobusy do Prahy přijede více než 220 autobusů „protestovat proti nedostatečné státní podpoře v době, kdy již od jara nemají téměř žádné zakázky a jsou neustále přehlíženým sektorem“. „Na rozdíl od restaurací či hotelů pro ně totiž vláda nechystá žádnou další pomoc, a to i přes skutečnost, že dopravci očekávají první zakázky nejdříve v půlce roku 2021. V neděli tak padne rekord v počtu nejvíce autobusů na jednom místě, byť o takové prvenství asi dopravci nestáli,“ uvedla iniciativa v tiskové zprávě.

Jízda povede z výstaviště v Letňanech na Letiště Václava Havla. V Letňanech podle organizátorů bude nejvíce zájezdových autobusů v historii na jednom místě.

„Doufali jsme, že na podzim se s návratem dětí do škol situace zlepší, jenže přišla druhá vlna a my opět nemáme pro koho jezdit – ke konci listopadu se dopravci dostali na tři procenta jízd oproti dlouhodobému průměru, v prosinci to vypadá na čistou nulu – nejsou vánoční večírky, výlety na hory, prostě nic,“ vysvětluje situaci Jiří Vlasák, zakladatel iniciativy Za autobusy.

Podle dopravců letos v říjnu schválený program Covid Bus nestačí. „Tyto peníze však stačily živnostníkům jen k zaplacení dluhů za první vlnu, často ani na to. Autobusy přitom i nadále stojí a ztrácejí hodnotu, dluhy za leasing narůstají a zakázky nepřicházejí,“ upozorňují dopravci.

„Vláda plánuje další podporu pro restaurace a hotely, protože mají i nadále nižší obraty než obvykle. Jenže pro zájezdovou autobusovou dopravu, která má za poslední tři čtvrtě roku obrat prakticky nulový, nechystají žádnou podporu. Většinu zájezdových autobusů přitom provozují malí živnostníci, kteří nemají úspory na další půlrok bez příjmů,“ dodal Vlasák.

Zástupci iniciativy již vyzvali ministra Havlíčka, ať v neděli dorazí a vyslechne si příběhy jednotlivých dopravců a vyslechne si názory zástupců iniciativy, ten však pozvání odmítl.

Ministerstvo: podpora je určená i na příští rok

Ministerstvo dopravy argumentuje tím, že v programu Covid Bus rozdělilo 932 milionů korun na 3 486 vozidel. „Spolu se zástupci dopravců, Sdružením automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA i iniciativou Za autobusy, se podařilo připravit rychlou podporu pro zájezdovou dopravu a rozdělit bezmála jednu miliardu korun na záchranu tohoto odvětví. Již prakticky dva dny po ukončení podání žádostí, tedy 27. listopadu, byla většina došlých 1 054 žádostí vyřízena. Většina žadatelů uspěla a peníze by již měli mít na svých účtech,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

Ministerstvo uvedlo, že podporu chápe jako poskytnutí prostředků až do konce prvního čtvrtletí příštího roku.