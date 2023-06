Stát potřebuje do roku 2050 na infrastrukturu v dopravě 5,1 bilionu, řekl Kupka

ČTK

Stát bude na investice do rozvoje dopravní infrastruktury, na opravy a údržbu potřebovat v letech 2024 až 2050 celkem 5,1 bilionu korun. Z toho v příštích deseti letech půjde o 2,8 bilionu Kč v cenách roku 2022. V průměru bude potřeba zajistit pro rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury 182 miliard korun ročně. Na úterním setkání s novináři to řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Dopravní sektorovou strategií by se měla v nejbližší době zabývat vláda.

Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock