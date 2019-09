„Vychytávek“, s nimiž přišel (DPO) v uplynulých letech, je spousta. Ne všechny se zaběhly (jako třeba SOS tlačítko ve vozidle), ale seznam těch, které Ostravě může závidět každé město v České republice, je nespočet.

Už více než tři roky Ostravané a návštěvníci města využívají možnost placení jízdenek přímo ve vozidle bezkontaktní platební kartou. Od 1. července 2016 do 30. června letošního roku takto bylo zaplaceno téměř devět milionů jízdenek v hodnotě zhruba 160 milionů korun.

Kartou v ostravské MHD platí tolik lidí, že se dopravce dokonce rozhodl úplně zrušit papírové jízdenky a i přes menší nevoli některých cestujících nedopustit davovou paniku.

Vozový park DPO:

Tramvaje 255

Autobusy 300

Trolejbusy 68



Vyjedou do ulic v příštích letech:

40 tramvají Škoda (2020 až 2023)

61 autobusů na CNG (2020+)

5 elektrobusů (2020+)

12 parciálních trolejbusů (2020+)

Počet plateb od uvedení novinky se v prvním pololetí letošního roku už zpětinásobil a systém se rychle rozšířil do celého regionu.

A další strmé stoupání počtu plateb lze očekávat po letošním nástupu Google Pay a Apple Pay, kdy lidé s chytrými telefony mohou platit i bankovní kartou nahranou přímo ve svém telefonu.

Wi-Fi pro každého

„Všemi těmito dílčími kroky chceme deklarovat svou pozici nejmodernějšího a nejrychleji se rozvíjejícího dopravního podniku v zemi,“ opakuje ředitel DPO Daniel Morys.

Čím vším nyní mohou cestující v Ostravě jízdenku zaplatit?

Na výběr mají posledních pár měsíců z papírové jízdenky, kterou následně vystřídá takzvaná kreditová jízdenka čipová karta přednabitá na určitý počet jízd. Dále je to bankovní karta fyzicky, nahraná v telefonu či mobilní aplikaci, čipová karta ODISka, na níž lze nahrát dlouhodobý kupon, a také SMS-jízdenka. Právě mobilní aplikace MojeDPO je nejnovější moderní přírůstek, který dopravce uvedl na trh.

Kromě už zmíněné možnosti úhrady jízdného v ní mohou cestující živě sledovat pohyb svého spoje, efektivně vyhledávat přestupy či trasu do cílového bodu, připojit se k wi-fi a do budoucna v ní bude zahrnuto i fyzicky zrušené SOS-tlačítko.

Zejména připojení k internetu si získalo velkou oblibu, kvůli níž cestující aplikaci hromadně začali stahovat. Už dříve přitom dopravní podnik „vybavil internetem“ některé frekventované zastávky.

Masivní modernizace

Ale co především DPO v posledním roce nasadil do ulic celkem čtyřicet nových tramvají od Stadleru, které jsou plně nízkopodlažní. Ještě v ulicích nejezdily všechny kusy z této zakázky, a dopravce už uzavřel další kontrakt, tentokrát na tramvaje značky Škoda, které do Ostravy postupně dorazí do září 2023.

Mimo tramvaje DPO masivně investuje také do trolejbusů, autobusů na CNG pohon i do elektrobusů a s každým novým přírůstkem vyřazuje staré vozy.

Cestujícími jsou nová vozidla oblíbená díky dlouho očekávané klimatizaci, navíc v nich nechybí kamery, které výrazně přispěly k nižší kriminalitě a vandalismu na palubách. Úbytku černých pasažérů zase pomohli takzvaní asistenti přepravy, kteří stručně řečeno problémové cestující a lidi bez platné jízdenky na nejbližší zastávce „vysadí“, případně je ani nenechají nastoupit.

Zdá se vám toho pořád málo? Pak vězte, že pro následující měsíce dopravce vyvíjí antikolizní systém, prostřednictvím jehož spolu budou vozidla vzájemně komunikovat a zabrání srážkám

Jiří Řezník