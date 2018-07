Dopravní podnik v Liberci zruší noční spoje. Lidé jimi nejezdí

Vloni zavedené noční spoje s odjezdem v 1:20 lidé v týdnu nevyužívají.

Ilustrační. Terminál městské hromadné dopravy (MHD) v ulici Fügnerova v Liberci.Foto: Deník/Vít Černý

Poslední šancí, jak se Liberečané mohou ve všední dny dostat domů, aniž by museli použít vlastní auto, nohy či taxík, jsou dnes spoje odjíždějící z Fügnerovy ulice v 1:20. Už za týden ale nevyjedou.

Tři okružní autobusy a tři tramvaje vozí cestující po Liberci i v pokročilé noční hodině teprve od října. Tehdy jejich vyjetí prosadila především Změna pro Liberec. „K charakteru velkého města patří i noční život, vycházíme tak vstříc hlavně generaci lidí, kterým je mezi 20 a 40 lety a jsou zvyklí na flexibilní životní styl,“ odůvodňoval to tehdy radní Josef Šedlbauer.

Jenže podle všeho Liberečané o noční spoje nestojí. Dopravní podnik pomocí sčítacích rámů v autobusech a řidičů v tramvajích provedl během února a března průzkum obsazenosti. „Nasčítané hodnoty byly alarmující, 0 až 1 cestující na spoj. Tam, kde převládá nula, sčítání prokázalo neefektivitu spojů,“ uvedla mluvčí dopravního podniku Martina Poršová.

Od úterý 17. července podnik proto spoje s tímto odjezdem ve všední dny provozovat nebude. Spoje s odjezdem v 0:20 zůstanou zachovány. Nemění se ani víkendový provoz, kdy noční linky jezdí až do 2:20.

Ročně mělo město za provoz nových spojů zaplatit zhruba 600 tisíc korun. „Pokud je nízká vytíženost, další provoz by byl neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky,“ souhlasí primátorův náměstek Jan Korytář (Změna). Autobusy a tramvaje nakonec vydržely jezdit jen devět měsíců. „Otázkou je, zda by sčítání z jarního období nepřineslo jiná čísla o obsazenosti,“ doplnil Korytář.

Liberec tak bude mezi dalšími krajskými městy v republice představovat výraznou anomálii. V noci se tu lidé veřejnou dopravou nikam nedostanou. Třeba ve srovnatelně velké Olomouci přitom vyráží autobus od hlavního nádraží během noci šestkrát, poprvé v 0:15 a naposledy ve 3:43, a to i ve všední dny. Hned čtyři noční linky fungují i v Ústí nad Labem. Každou noc na každé vyjedou přibližně čtyři páry spojů.

V Hradci Králové jsou lidem v pracovní dny k dispozici dva okružní autobusy, oba dva od tamního hlavního nádraží vyjíždějí kolem 1:45. Celotýdenní noční městská doprava pak funguje také v Pardubicích, Českých Budějovicích, Zlíně, Havířově, dokonce i v o polovinu menší Jihlavě.

„Centrum u nás nejspíš nežije tak jako v jiných městech, nenachází se zde ani mnoho studentů, kteří by tyto spoje využívali,“ zauvažoval náměstek Korytář. Technická univerzita i její koleje jsou totiž umístěné mimo centrum, v části Harcov. „Nestačí mít jen pár akcí na náměstí, chce to trochu komplexnější přístup a třeba se spoje v budoucnu znovu obnoví,“ naznačil Korytář.

Jednou z variant, jak lidi večer do města nalákat, by podle něj mohla být třeba úprava vyhlášky o nočním klidu v některých lokalitách v centru. Dnes totiž život na zahrádkách restaurací obvykle utichá po dvaadvacáté hodině. „Na zkoušku by se na některých místech, třeba na náměstí, mohla tato doba posunout třeba do půlnoci,“ dodal.