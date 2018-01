Dostali jste nevhodný vánoční dárek? Na jeho vrácení zbývá týden

Pokud jste byli na Vánoce obdarováni dárkem, který vás příliš nepotěšil, máte podle zákona možnost jej vrátit či vyměnit. Potřeba je však jednat co nejdříve.

Vracení nevhodného dárku. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Kateřina Slouková

Čeští prodejci se snaží lidem vyjít vstříc a většina z nich často nabízí prodloužený termín na možnost výměny nebo vrácení nevhodného dárku. Například zákazníci sítě Euronics mohou zboží zakoupené od 27. listopadu do 24. prosince vyměnit až do 10. ledna, zboží zakoupené u Kasa.cz jde vrátit až do 12. ledna. Možnost výměny u Euronics se týká jak zboží z kamenných prodejen, tak i z e-shopu.

„Zájem o výměnu zatím projevilo několik desítek zákazníků. Ve srovnání s loňským rokem, kdy zboží mohli vrátit jen zákazníci e-shopu v běžné dvoutýdenní lhůtě, jsme letos více vráceného zboží u objednávek přes internet zatím nezaznamenali,“ uvádí mluvčí Euronics Lenka Mastešová.

E-shop Kasa.cz dokonce sleduje menší pokles výměny zboží. „V porovnání s předchozím rokem neevidujeme navýšení počtu vrácených dárků. Naopak se jejich počet s každým rokem snižuje,“ doplňuje ředitelka komunikace Kasa.cz Andrea Čižmářová.

Nejčastějším důvodem požadavku na výměnu zboží je, že obdarovaný dostane například dva totožné či podobné dárky, nelíbí se mu barva nebo nevyhovuje velikost. K nejčastěji vyměňovaným produktům po Vánocích patří malé kuchyňské spotřebiče, ale také IT produkty jako jsou tablety nebo telefony.

„Často zákazníci žádají také výměnu produktů osobní péče nebo příslušenství, kdy uvádějí, že Ježíšek nakoupil příslušenství ke špatnému produktovému modelu,“ dodává Mastešová.