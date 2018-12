Lidé, kteří nejsou spokojeni s dárky, by je měli u obchodníků měnit v původních obalech.

Vánoce skončily a obchodníci pomalu sčítají rekordní zisky. Jenom o posledním víkendu před Štědrým dnem jim tržby meziročně vzrostly až o desítky procent. například v kamenné prodejně v Praze-Holešovicích patřící největšímu českému internetovému obchodníkovi Alze odbavili v poslední dny desítky tisíc objednávek, podobné to bylo i u jeho konkurence.

V původním obalu

Ne každý je ovšem s dárkem spokojen. Důvodů je více: nesedící kalhoty, stejná kniha, která doputovala pod stromek vícekrát, špatná barva oblečení nebo prostě jen věc, kterou člověk nevyužije. Často pak zbývá jen jediná možnost, pokusit se ji obchodníkovi vrátit nebo ji u něj vyměnit za jinou.

Asi nejsnadnější cesta je k tomu v okamžiku, kdy to obchodník přímo nabízí. V posledních letech jich je čím dál více. „Dárky nakoupené od 19. listopadu do 24. prosince je možné vyměnit nepoužité, nepoškozené a v původním obalu do 13. ledna 2019 na jakékoliv prodejně,“ konstatuje například Datart. Je ale nutné, aby bylo zboží nepoužité a aby se člověk prokázal stvrzenkou.

Výměnu nepadnoucího oblečení pak řada prodejců nabízí standardně, v průběhu roku.

Čtrnáctidenní lhůta

Snadnou cestu budou mít i lidé, jejichž blízcí koupili dárky těsně před svátky v některém z e-shopů. „Zákonné termíny jsou jednoduché – obchodníkovi oznamte, že odstupujete od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží,“ konstatuje Lukáš Zelený ze spotřebitelské organizace dTest. „Pak máte dalších čtrnáct dnů na to, abyste odeslali zboží zpátky,“ dodává s tím, že oba kroky lze spojit dohromady. Tedy poslat balík se zbožím a oznámením o odstoupení.

Vrátit tak všem lze jen ty druhy zboží, které obchod může bez problémů uvést znovu do prodeje. „Mezi výjimky, u nichž odstoupení není možné, patří zboží upravené podle vašeho přání, zboží podléhající rychlé zkáze, třeba jídlo, nebo zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a není jej možné vrátit z hygienických důvodů, například rtěnka,“ dodává Zelený. Dále sem patří hudební alba, filmy na DVD nebo počítačové programy a hry, pokud byly vybaleny z původního obalu.

Dárky, které mají zjevnou výrobní vadu, pak lze vyměnit nebo vrátit za běžných podmínek. Tedy do dvou let od jeho koupě a opět za pomoci účtenky.

Povánoční slevy

V obchodech navíc nyní odstartovaly povánoční slevy, které dosáhnou až osmdesáti procent. „Největšími trháky výprodejů bývají mobilní telefony, notebooky, televize, herní konzole či audio,“ říká Tomáš Pilský , obchodní ředitel internetového obchodu CZC.cz.