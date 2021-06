Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) chystá podporu pro krajská města formou poukazů. Připraveno má 500 milionů korun, které budou k dispozici z nevyužitých prostředků z již uskutečněných programů pomoci v souvislosti s pandemií koronaviru. Města, která z vlastní iniciativy poukazy na podporu turismu vytvořila, je budou moci využít. Stejnou sumu, která do poukazů vloží sama města, jim přispěje stát. Vláda by měla program projednat příští týden. Šéfka MMR Klára Dostálová (za ANO) to řekla novinářům.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová | Foto: ČTK

Se všemi krajskými městy se podle Dostálové už uskutečnila jednání a tuto formu podpory uvítala. "Debatovala se i statutární města, ale to bychom viděli až v další fázi. Prioritou pro nás nyní jsou velká krajská města, kde jsou největší problémy," uvedla Dostálová. Podle ministryně by měly být poukazy minimálně na tři noci. Ale pokud už města mají poukaz například jen na jednu noc, resort jim do toho nebude zasahovat, uvedla. Pří třídenním pobytu by mohl dospělý využít poukaz na 3000 korun, na dítě by se vztahoval voucher za 1000 korun. V případě kratšího ubytování by měly by částky odstupňované.