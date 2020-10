Novinka má zjednodušit a výrazně zrychlit stavební řízení. Podle ministryně Dostálové navrhl expertní tým několik dílčích změn, které budou zařazeny do pozměňovacího návrhu.

Připomínky expertů se týkaly fungování zainteresovaných orgánů. „Zejména jsme debatovali o povolení k nakládání s vodami,“ sdělila Dostálová ČTK.

„Tak, jak jsme to domluvili s ministerstvem zemědělství, tak to povolení by platilo až při kolaudaci. A samozřejmě zástupci Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy právě říkali, že se trochu obávají, aby to nebylo pozdě, aby nestály třeba továrny, nebo nějaké stavby, které by na to nakládání s vodami nedosáhly,“ dodala Dostálová s tím, že o všem ještě bude hovořit s ministrem zemědělství Tomanem.

Projednávání ve Sněmovně

Návrh nového stavebního zákona nyní čeká na projednání v Poslanecké sněmovně. „Byla bych ráda, aby jeho první čtení přišlo na řadu 27. října. Udělám vše pro to, aby Parlamentem zákon prošel ještě v tomto volebním období," plánuje ministryně Dostálová.

Ministerstvo pro místní rozvoj předpokládá, že zákon by měl platit od jara 2021. Jeho účinnost by měla nabíhat postupně do poloviny roku 2023.