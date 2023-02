Stavbaři předpokládali, že se v trase obchvatu postaveného před zhruba dvaceti lety nepůjde do spodních vrstev vozovky a bude se měnit pouze asfaltové souvrství v tloušťce od 20 do 25 centimetrů. „Ze strany zhotovitele ale přišlo upozornění, že podloží není únosné, jak by podle současných norem mělo být. Doporučuje, aby se vyměnily i hlubší konstrukční vrstvy vozovky,“ dodal Mátl.

Místo zhruba dvaceti centimetrů tak zřejmě bagry hrábnou podstatně hlouběji. Ve hře je i varianta, že by se měnily vrstvy v hloubce 80 centimetrů až jeden metr. „Musíme se shodnout se zhotovitelem na optimálním řešení, věřím, že ho najdeme během několika týdnů před začátkem stavební sezony,“ popsal Mátl.

Odklad a prodražení stavby

ŘSD stojí před rozhodnutím, zda v případě dálnice u Loun pokračovat podle původního projektu s vědomím, že životnost vozovky by nebyla zřejmě tak dlouhá, nebo kývnout na změnu rozsahu prací. Ať už lokálně nebo po celé délce šestikilometrového úseku.

To by ale znamenalo odklad dokončení dálnice a její prodražení. „Věřím, že by prodražení stavby bylo v řádech desítek milionů korun, do jednoho sta milionu. Kdy se po nové čtyřproudové dálnici u Loun začne jezdit, rozhodne rozsah prací, ale určitě to bude do konce tohoto roku,“ sdělil Mátl.

Rozestavěná dálnice D7 u Loun Zdroj: Deník/Petr Kinšt

Cena stavby dle smlouvy o dílo je bez DPH 773 milionů korun, zhotovitele je sdružení firem Eurovia CS a Herkul.

Asfaltová vozovka na neúnosném podloží časem začne vykazovat znaky poddimenzování, objeví se síťové trhliny a plošné deformace. „Celé stavební dílo je tím znehodnoceno. Následné opravy, omezené jen na asfaltové vrstvy příčinu poruch neodstraní. Po krátkém čase se poruchy na vozovce objevují znovu a tak to jde stále dokola. Jediná účinná oprava by vyžadovala vše vybourat a postavit znovu,“ popsal Jan Zajíček, který se zabývá poradenstvím při navrhování a stavbě vozovek a diagnostickými průzkumy při jejich opravách.

Dálnice Praha – Chomutov u Loun se začala stavět v srpnu roku 2020. Silniční obchvat města zprovozněný v roce 1999 se rozšiřuje o další dva pruhy, v současné době je doprava obousměrně vedena v nové polovině budoucí dálnice ve směru na Prahu.

První zpoplatněný úsek

Zajímavostí úseku u Loun je to, že po dokončení se stane prvním zpoplatněným úsekem dálnice pro osobní auta v okrese Louny. „Podle našich pravidel budou zpoplatněny veškeré nové úseky dálnic, včetně obchvatu Loun na D7,“ potvrdil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Rozestavěná dálnice D7 u LounZdroj: Deník/Petr Kinšt

Zbylé úseky dálnic, tedy D7 mezi Postoloprty a Chomutovem a D6 u Lubence, zůstanou dál pro osobní auta bez poplatku.

Jakmile se v příštím roce dokončí dálnice u Chlumčan, která naváže na úsek u Loun, bude zpoplatněna i ona. Na D6 i D7 je nyní potřeba „dálniční známka“ na jejich začátcích u Prahy.