PŘEHLEDNĚ: Akce Dukovany startuje. Otázky k nejdražší zakázce v dějinách Česka

Tendr na dostavbu nového bloku jaderné elektrárny v Dukovanech, patrně nejrozsáhlejší a nejdražší zakázky v novodobých dějinách Česka, pokročil do své horké fáze. Termín pro podání nabídek vypršel ve středu a do sídla ČEZ dorazily dokumenty od tří zájemců. Životnost stávajících čtyřech menších dukovanských bloků (s výkonem 510 MW) bude končit v průběhu třicátých let. Nový blok s vyšším výkonem (až 1200 MW) by je měl nahradit. Deník připravil stručný přehled základních otázek.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Chladicí věže Jaderné elektrárny Dukovany | Foto: Deník/Přemysl Spěvák