/FOTOGALERIE/ Centrum Nová Palmovka, kde by měla sídlit radnice Prahy 8 a pražská záchranka, provází už čtvrté volební období mnoho zmatků, sporů a nejspíš pro obě strany je tento miliardový projekt velmi nešťastný. Metrostav letos v listopadu vypověděl smlouvu o výstavbě, kterou developer s městskou částí podepsal už v roce 2010.

Na libeňské radnici tehdy vládla ODS, opoziční strany (včetně nyní vládnoucí TOP 09) byly proti stavbě centra nedaleko stanice metra za necelých 1,2 miliardy korun. Souhlasily sice, že Praha 8 potřebuje pro politiky a úředníky novou budovu, ale nelíbilo se jim komerční využití ani - podle opozice – účelové prosazení před volbami.

Jenže občanští demokraté znovu získali důvěru voličů - jen starostu Josefa Noska vystřídal stranický kolega Jiří Janků. Až do dalších voleb tedy Nová Palmovka vznikala dál. Společnost Metrostav zakázku vyprojektovala - autorem je architekt Josef Pleskot - a dokončila hrubou stavbu. Ale po volbách v roce 2014 nastoupila koalice ANO, ČSSD a Strany zelených (vládnoucí s podporou KSČM) pod vedením sociálně demokratického starosty Romana Petruse a kontroverzní projekt se zasekl.

Nové vedení „osmičky“ Metrostavu nezaplatilo faktury ve výši zhruba 240 milionů korun. Dluhy se pak kumulovaly. Radní v čele s Petrusem tvrdili, že smlouva je neplatná, protože pozemky nepatří městské části, ale jsou ve vlastnictví města. Výstavbu tak zmařily vleklé soudní spory a následné narovnávání. Politici se také přeli, jestli má být součástí centra jen radnice bez obchodů a restaurací. Pak se do projektu přidalo i sídlo zdravotnické záchranné služby, které si přál magistrát.

Nemilé překvapení pro radnici

Jenže mezitím se práce zastavily a stojí pořád. Nová Palmovka neroste, je z ní betonové monstrum. Do základů prší, Metrostav musel na vlastní náklady stavbu chránit proti zlodějům kovů. Po letošních komunálních volbách byl po složitém vyjednávání zvolen starostou Ondřej Gros (ODS), změnila se vládnoucí garnitura, což podle zhotovitele znamená další diskontinuitu. Metrostav kvůli chybějícím znaleckým posudkům pár dní před zvolením nového vedení od smlouvy předčasně odstoupil.

„Je to pro nás více než nemilým překvapením. Je skutečně neuvěřitelné, do jakého stadia se celý projekt v minulém volebním období dostal. Rozmotat všechny peripetie kolem bude skutečně obrovský úkol, ale uděláme pro to maximum,“ zareagoval starosta Gros ve středu na webových stránkách Prahy 8 s tím, že radnice považuje výpověď za neoprávněnou a chce s Metrostavem dál jednat.

„Zároveň je mým cílem zjistit, proč minulé vedení radnice v čele se starostou Petrusem dovedlo celou situaci kolem Nové Palmovky až do toho stavu, kdy Metrostav dává od celé stavby ruce pryč,“ uvedl radní Tomáš Slabihoudek (TOP 09 a STAN), v jehož kompetenci je majetek městské části. „Bojím se, že nastalá situace může znamenat prodloužení a prodražení stavby,“ dodal Slabihoudek.

Podle informací Pražského deníku by mohly nutné opravy nečinné stavby skutečně projekt prodražit, developer by tak nejspíš nesplnil podmínky dané zákonem o veřejných zakázkách. „Nové koalici poskytujeme prostor a čistý stůl k novému zadání veřejné zakázky na dostavbu budovy a přípravu provozu zdravotnické záchranné služby. V technických záležitostech předání rozestavěné budovy stále poskytujeme Městské části Praha 8 maximální možnou vstřícnost, součinnost a profesionalitu,“ napsal ve vyjádření pro média Vojtěch Kostiha, mluvčí Metrostavu.

Jenže co bude dál, se neví. Firma, která na podzim otevřela nedaleko rozestavěného místa kancelářský komplex Palmovka Open Park, se cítí dotčená jednáním politiků. Metrostavu se nelíbila tvrzení o předražené zakázce a přirovnání k tunelu Blanka. Občané Prahy 8 si každopádně počkají, než se kontroverzní stavba dokončí. Těžko říct, kdo se Nové Palmovky ujme.