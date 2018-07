Dotované vlaky? Čeští senioři chtějí spíše dražší vozy a SUV

Čeští důchodci jsou ochotni do nákupu automobilu investovat o 24 tisíc korun více než před rokem. Stále častěji je neuspokojí základní výbava vozu a sahají po větších a modernějších autech. Za uplynulý rok nejvíce vzrostl zájem o kategorii SUV.

Při pohledu do statistik prodejců aut se rozhodně nezdá, že by čeští senioři potřebovali na úkor daňových poplatníků zrovna levnější jízdné na vlaky. Tuzemští důchodci totiž poptávají stále větší, lépe vybavená a také dražší auta. S téměř třetinovým meziročním nárůstem popularity jim vévodí vozy SUV.

Starší lidé na SUV oceňují nejen vyšším podvozku a lepší nástup do vozu, ale také moderní technologie, například parkovací kamery, tempomat či navigaci. Poptávka po SUV je letos výrazně vyšší než loni, a to na úkor tradičních tahounů, jako je hatchback a kombi. Vyplývá to z prodejů sítě autobazarů AAA Auto.

„Důvodem je pohodlí. SUV svojí velikostí vyvolává pocit bezpečí a poskytuje lepší výhled, který ocení hlavně starší řidiči, protože velká část z nich již nemá tak rychlé reflexy jako mladší řidiči,“ vysvětlila ředitelka firmy Karolína Topolová.

Důchodci se už nebojí nových technologií a nekupují auta v základní výbavě. „Český senior stále častěji volí vozy vybavené navigací. Zájem o parkovací kamery za poslední rok vzrostl dokonce o 72 procent. V podstatě standardem je pak tempomat, který si pořizuje téměř polovina českých seniorů,“ doplnila Topolová.

Nejprodávanějším SUV ve společnosti AAA Auto je tradičně domácí Škoda Yetti. Za ní je Dacia Duster, která odsunula Kiu Sportage na bronzovou pozici a Hyundai ix35 na čtvrté místo. Vítěznou pětici uzavírá Nissan Quashqai.