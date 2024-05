Česká koruna letos oproti euru oslabila až o sedm procent. Znamenat to může prodražení dovolených. Podle Asociace cestovních kanceláří ale zájezdy zatím nezdražily. Kvůli velké konkurenci mezi aerolinkami lze navíc levně získat i letenky.

Chuť Čechů cestovat do zahraničí včetně exotických destinací stále roste. Sráží ji ovšem slábnoucí kurz koruny k euru. Lidé na cestách proto musí sáhnout hlouběji do svých peněženek. A to nejen v zemích, kde se platí přímo eurem. Ještě více si musí připlatit třeba u sousedů v Polsku, které stále platí svou národní měnou.

Nejde přitom o malé peníze. „Koruna vůči euru je v meziročním srovnání slabší zhruba o šest, sedm procent,“ řekl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. Obzvlášť se však podle něj prodraží cesta do Polska, které se zejména v poslední době stává cílem českých turistů mnohem častěji než dosud. Vydávají se rádi již nejen do velkých měst ležících poblíž českých hranic, ale také ke vzdálenějšímu Baltu.

„V meziročním srovnání si koruna oproti zlotému pohoršila až o nějakých 12 procent, což už je docela výrazný rozdíl,“ uvedl Novák.

Dovolená v zahraničí: Kdo si zájezd koupil u cestovky včas, ušetřil peníze

Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže ale zájezdy do zahraničí prodávané cestovkami oproti minulému roku dosud zatím prakticky nezdražily. „Kdo si nakoupil v režimu first moment, je chráněný. Jeho ceny v podstatě odpovídaly loňským cenám,“ uvedl Papež. Budoucí zdražení zájezdů v případě, že by kurz koruny klesl o více než deset procent, ovšem nevylučuje. „Zatím se k tomu ale nikdo nechystá,“ poznamenal.

Co by v takovém případě zdražilo nejdříve? Podle Papeže by se to týkalo například výletů po okolí navštívených destinací anebo ceny letenek. „Bude to v řádu jednotek procent, pokud k tomu vůbec dojde,“ očekává.

Dražší dovolená v Česku

Tradičním cílem českých rekreantů je Chorvatsko. Již loni zde pocítili zdražení některých služeb a zboží vzhledem k zavedení eura.

Podle analytika Nováka, jenž také k Jadranu často jezdí, ale nebylo nijak tragické. „K nárůstu ceny došlo zejména u zmrzliny, kávy nebo jídla v restauracích,“ připustil. Při nákupech v supermarketech ve větších městech ale podle něj člověk zaplatí stejně, jako kdyby nakupoval doma v Česku.

Naopak domácí dovolená se Čechům podle Nováka oproti období před koronavirovými krizemi výrazně prodraží. „U cenové hladiny ubytování jsme za posledních pět let zaznamenali skok o nějakých čtyřicet padesát procent,“ připomněl. Výhodu cestování do Chorvatska analytik naopak spatřuje i v tom, že se tam vyplatí jet autem a nebývá potřeba volit dražší leteckou dopravu.

Chorvatsko až o třetinu levněji? Češi berou kvůli letní dovolené cestovky útokem

Za cestu letadlem si přitom připlatí zejména lidé, kteří si letenky kupují až na poslední chvíli. „I když je nutné při nákupu letenky brát v potaz slabší korunu, při nákupu výrazně dopředu můžete hodně ušetřit,“ konstatoval Novák.

Podle některých odborníků na dopravu se přitom ani slábnoucí koruna na cenách letenek nemusí nijak projevit. „Na ceny letenek nemá zásadní negativní vliv, protože vlivem sílící konkurence dopravců na mnohých kratších i delších leteckých trasách dochází ke stlačování nebo udržení cen,“ tvrdí ředitel portálu Letuška.cz Josef Trejbal.

Jeho zákazníci proto podle něj znovu létají tak často, jak byli zvyklí před koronavirovou pandemií. „Nejvíce cestujeme stále po Evropě, ale už jsme se rozlétali i mezi kontinenty,“ konstatoval Trejbal. Velký zájem zaznamenal kupříkladu o lety do Severní Ameriky.

Výhodné destinace? Egypt, Tunisko či Albánie

U konzervativních klientů cestovek nadále vítězí tradiční destinace jako Chorvatsko, Řecko a Španělsko. Kdo si hlídá hlavně nižší cenu, letos podle Papeže vyrazí do Egypta, Tuniska nebo Turecka. Z novinek, které jsou v kurzu, poté jmenoval například Černou Horu, Albánii anebo Azorské ostrovy. Na tamější letiště Ponta Delgada tento týden otevřela přímé letecké spojení z Prahy společnost Smartwings.

Výrazné rozšíření nabídky přímých letů na řadu míst na různých kontinentech je další novinkou, na kterou se zejména velké cestovní kanceláře snaží nalákat další klienty.

Trendy v cestování pro rok 2024: Projděte se Prahou, radí uznávaný průvodce

Kupříkladu skupina DER Touristik CZ zastřešující značky Fischer, Exim tours a NEV-DAMA bude z Prahy létat přímo do Mexika, Keni, Bahrajnu, Vietnamu, Dominikánské republiky a na Kubu. Některé lety kromě ekonomické třídy navíc nově dostanou byznysovou třídu. „Český klient se neustále vyvíjí a spolu s tím se zvyšuje standard, který od dovolené požaduje,“ vysvětlil výkonný ředitel DER Touristik Jiří Jelínek.

Cestovní kanceláře ale nacházejí nové klienty také mezi lidmi, kteří si obvykle dosud dovolenou plánovali a zařizovali sami podle svého. „Mnohé z nich totiž nabízejí jednotlivé služby na míru, tedy letenky, pronájmy aut, jednotlivá ubytování či jednotlivé místní výlety. To dává baťůžkářům výbornou možnost lépe si svou cestu plánovat,“ dodal Papež.