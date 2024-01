Podle Jana Papeže z Asociace cestovních kanceláří lze brzkým zakoupením pobytů ušetřit tisíce korun. „First minute je nejvýhodnější. Čím dřív zájezd zakoupíte, třeba už v lednu či únoru, tím je většinou sleva vyšší,“ tvrdí. V Travel Family končí nejvýhodnější nabídky poslední den v lednu. „Slevy jsou až do pětatřiceti procent,“ sdělila ředitelka cestovní kanceláře Blanka Hrubá.

Nádherné pobřeží a ostrovy, historická místa i vybraná gastronomii. Chorvatsko bude lákat turisty i letos:

Slavný průvodce zařadil Chorvatsko mezi deset nejlepších destinací pro rok 2024

Například čtyřčlenná rodina Kateřiny z jižní Moravy byla rozhodnutá rezervovat dovolenou na sezonu 2024 už při loňském pobytu u moře. „Oblíbili jsme si destinaci Vodice. Nemáme důvod měnit,“ řekla. Nejžádanější první týden v červenci s polopenzí a vlastní dopravou v jednom ze tříhvězdičkových hotelů by je při lednové rezervaci u Českého kormidla vyšel na necelých 27 tisíc korun.

Právě nákup letní dovolené na další rok ještě v létě je novým trendem. „Hodně klientů nám volalo z pobytu, jestli si můžou rezervovat stejný hotel rovnou na příští sezonu. Prodej dovolené v Chorvatsku už od srpna na další rok, to je něco, co jsme za dvacet let nikdy neviděli,“ zmínil Kotek.