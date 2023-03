Do ciziny i s českou penzí? Pětina zákazníků cestovek jsou důchodci

Vlastě z Prahy je nyní 78 let. Někdejší úřednice začala krátce po své sedmdesátce vyrážet se skupinkou přátel na cesty do světa. Za několik let postupně navštívili například Egypt, Tunisko či Kapverdské ostrovy. Tam se jim zalíbilo, takže se na daleké ostrovy v Atlantiku po roce znovu vrátili. Potom však jejich cestování zastavily koronavirové zákazy. „Já už poté kvůli zhoršujícímu se zdraví s dalekými cestami skončila. Ale někteří z nás jezdí dál, i když jsou třeba ještě starší než já," řekla důchodkyně Deníku.

