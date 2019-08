Podle odhadu cestovních kanceláří na dovolenou tohoto druhu – ať už v tuzemsku nebo v zahraničí – vyjíždí ročně zhruba sto tisíc lidí. Mnozí i vícekrát.

Výhod lze najít více. Společným jmenovatelem je svoboda. Není nutné ohlížet se na čas a když se člověku někde líbí, zůstane, jak dlouho chce. Když naopak ne, rychle se sbalí a jednoduše odjede. Zároveň jde o úsporu času a peněz – odpadá hledání ubytování, spojů a dalších doplňkových služeb. S sebou si lze vzít prakticky cokoli, včetně domácích zvířat. A kromě toho je možnost pobytu uprostřed nádherné přírody zaručena.

Kolem dobrodružství v karavanu se však jistě vyrojí i řada otázek. Pokusme se na ně odpovědět. Karavan neboli tažený přívěs ocení na cestách zvláště rodiny. Oproti obytným vozům poskytuje více prostoru. Výhodou je, že na kratší výjezdy či nákupy se dá vyrazit pouze autem a přívěs nechat v kempu.

K obytnému přívěsu ovšem potřebujete odpovídající tažné vozidlo. S karavanem lze cestovat rychlostí až 120 km/h, ale doporučená rychlost je nižší, kolem 100 km/h. I s ohledem na spotřebu.

Pokud v roli cestovatelů nechcete využívat kempy a nemáte ani dostatečně silné auto, je vhodnější obytný vůz. Tak budete ještě o něco flexibilnější než s karavanem, protože zaparkovat můžete kdekoli, ať už ve městě nebo v přírodě. Na kratší výlety si do obytného vozu můžete vzít třeba kola.

Pozor na ceny

V půjčovně si však ohlídejte, co všechno cena zápůjčky zahrnuje. Hlavně jde o to, abyste věděli, jak je to s pojištěním, servisem a dodatečnými službami.

K řízení obytného vozu i karavanu stačí řidičský průkaz skupiny B. Nicméně je dobré si uvědomit, že jízda obytným vozem nebo osobním autem s karavanem je náročnější. Zejména méně zkušení řidiči by měli věnovat dostatek času tréninku a před dlouhou cestou se seznámit s tím, jak se vozidlo chová.

V krizových situacích tento nácvik velmi pomůže. Připravte se, že na cestách kromě dálnic je nutné projíždět i úzkými uličkami měst nebo couvat, což dá nezkušenému řidiči zabrat.

Asistenční služby

Pokud jste s karavanem rádi vyzkoušeli třeba Jadranské moře, nezapomeňte celou soupravu pojistit pro případ, že by v cizině došlo k problémům. „Na řidiče karavanů nebo aut s obytnými vozy pamatují i pojišťovny a nabízejí řešení na míru.

Je vhodné kombinovat pojištění tak, aby krylo nejen škody na vlastním vozidle a doplňkové výbavě, ale i škody na majetku uvnitř vozidla,“ radí Ivana Buriánková z České pojišťovny.

Do pojištění lze zahrnout i asistenční službu, která je dobrou spojkou motoristy v případě nehody, poruchy nebo krádeže. „Dříve by lidé zavolali sousedovi, dnes lidé vědí, že mají předplacenou službu přítele na telefonu, tedy pracovníka asistenční služby,“ uvádí s jistou dávkou nadsázky Vladimír Fuchs, ředitel asistenční služby Europ Assistance.