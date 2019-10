Konkrétně chce v chystaném nařízení vlády zpřísnit podmínky pro jejich dovoz ze zemí mimo Evropskou unii. Měly by při něm procházet větší kontrolou, tudíž bude nově potřeba žádat o povolení k dovozu.

Zdrojová země

Policie a ministerstvo vnitra totiž podle MPO v poslední době zaznamenávají zvýšený počet případů, kdy tyto zbraně některé firmy dovážejí ze třetích zemí, například z Turecka, a následně je zasílají zákazníkům v jiných státech. „Přitom se velmi často jedná o státy, které nakládání s takovými zbraněmi buď přímo zakazují, anebo jej podmiňují například povolením či licencí,“ konstatuje MPO.

„Česká republika je pak v západoevropských státech vnímána jako hlavní problematická ‚zdrojová země‘ expanzních zbraní a zbraní pro střelivo typu Flobert,“ dodává ministerstvo s odkazem na článek v britském Guardianu.

Tisíce zbraní

Podle listu je možné tyto zbraně snadno přestavět a střílet s nimi za pomoci nábojů, jež mohou způsobit smrt. Navíc se pak flobertky podle listu podílejí ve Velké Británii na zvýšené kriminalitě. „V období od května 2017 do května 2018 identifikovala Národní agentura pro boj proti zločinu použití konvertovaných zbraní typu Flobert v 99 trestných činech, včetně vraždy. Jde o to, jak zastavit jejich popularitu, než se do toho zapojí další gangy,“ konstatoval deník.

Problém s pokoutními společnostmi zmiňuje i David Karásek ze Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní LEX. „U nás prodej flobertek funguje, ale někteří lidé si z toho udělali kšeft, kdy je vyvážejí načerno,“ řekl. Podle ministerstva průmyslu se k nám dováží ze třetích zemí velké množství těchto zbraní bez kontroly. „Počet obchodních případů má každoročně rostoucí tendenci,“ konstatuje se v materiálu MPO, který má Deník k dispozici. Ročně podle odhadu úřadu může být dovezeno zhruba dvacet tisíc expanzních zbraní a zbraní určených pro střelivo typu Flobert.