Svaz upozorňuje na to, že z ČR se vyváží suroviny a dováží se komodity s vyšší přidanou hodnotou a zároveň vyšší cenou. „Čeští zemědělci stále prodávají svojí produkci pod evropskými cenami,“ řekl Pýcha. Například mléko podle něj prodávají na zhruba 89 procent průměrné ceny v EU. Ceny pšenice v ČR byly loni zhruba na 87 procentech ceny obchodované na pařížské burze.

Zemědělci v nejistotě

Pýcha uvedl, že čeští chovatelé nosnic v průměru prodávají vejce za 2,30 korun za kus, zatímco evropská průměrná cena je 3,50 korun, v Rakousku je to 3,80 korun. Řekl, že kdyby zemědělci svou produkci vyvezli do zahraničí, vydělal by celý sektor za rok o 10 až 20 miliard korun více. Poznamenal také, že otázkou bude, jak obchodní řetězce dražší dovozy promítnou do spotřebitelských cen.

Podle Pýchy budou čeští zemědělci letos ve velké nejistotě vůli těžko odhadnutelnému vývoji války na Ukrajině, která dopadá na světové trhy s obilím. Šéf Zemědělského svazu ČR uvedl, že podle spíše optimistických odhadů Ukrajina vyprodukuje maximálně 60 procent běžné produkce, která běžně směřuje do zemí severní Afriky nebo Blízkého východu.

Věrnostní kartičky, aplikace, letáky i seznamy. Češi si začali nákupy promýšlet

Do cen zemědělských komodit se podle Pýchy také budou promítat loňské vyšší náklady, které měly podniky například na výrobu krmiv, která využívají letos. To se pak projeví v tlaku na vyšší ceny masa nebo mléka, doplnil.

Pýcha uvedl, že nejistotu také prohlubuje nové nastavení zemědělské politiky EU na období mezi lety 2023 až 2027. Svaz spolu s Agrární komorou ČR loni uspořádal několik protestních akcí. Upozorňoval na to, že nastavení dotační politiky bude směřovat k nižší produkci potravin kvůli ekologickým opatřením jako je například vymezení části půdy mimo produkci. Pýcha podotkl, že pro některé zemědělce to znamená až sedm nebo osm procent půdy. Svaz spolu s komorou kritizovaly také přesun větší části dotací směrem k menším farmářům.

V řádu několika let bude Česko čelit krizi

Dnes uvedl, že ČR bude mít nejnižší přímou platbu na hektar z celé EU. Svaz upozorňuje na to, že to bude mít dopady na velké i střední podniky a podle Pýchy se nastavení nové dotační politiky již začalo projevovat na trhu. „Střední podniky se poměrně hodně prodávají,“ řekl.

Od února můžou školy zdražit obědy. Cena se vyšplhá na 54 korun

Upozornil rovněž na to, že dochází k tomu, že rostlinná produkce převládá nad živočišnou. Za loňský rok lze proto očekávat, že především rodinné farmy, které jsou orientované na rostlinné komodity budou mít vyšší ziskovost než zemědělci, kteří jsou orientovaní na citlivé komodity a živočišnou výrobu, tvrdí.

Pýcha uvedl, že zemědělská politika EU nyní jde spíše proti produkci potravin, což je v současné době špatně. „Pokud se Evropa i Česká republika nezamyslí nad dlouhodobou vizí zemědělství, tak jsem přesvědčen o tom, že v řádu několika let budeme čelit potravinové krizi,“ dodal.