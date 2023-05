Vyšší DPH na noviny? Jejich zánik by pomohl dezinformační scéně

Noviny a časopisy jsou podle posledního průzkumu agentury Median důležitým zdrojem informací. Do kontaktu s nimi přijdou v průběhu roku více než čtyři pětiny obyvatel ve věku 12 až 79 let. Mezi lidmi nad 50 let je tento podíl dokonce 90 procent. Jak zároveň ukazují další průzkumy, Češi považují tisk po televizi a rádiu za nejdůvěryhodnější zdroj informací. Jeho vydávání by ale mohlo ohrozit zamýšlené zvýšení DPH na noviny.