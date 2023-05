Vláda oznámila více než dvojnásobnou daň z přidané hodnoty pro noviny. Česko ji tak bude mít zdaleka nejvyšší v celé Evropské unii. Vydavatelé proti tomu protestují.

Vláda oznámila více než dvojnásobnou daň z přidané hodnoty pro noviny. Česko ji tak bude mít zdaleka nejvyšší v celé Evropské unii. Vydavatelé proti tomu protestu Ilustrační foto. | Foto: ČTK/imago stock&people

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) ve čtvrtek nemile překvapil vydavatele novin. Při oznamování chystaných nových sazeb daně z přidané hodnoty (DPH) uvedl, že tisk má být ze snížené sazby deset procent přeřazen do základní sazby 21 procent. Česká republika by se tím stala zemí, kde by platila nejvyšší daň z přidané hodnoty v Evropské unii.

Daňový balíček: Dvě sazby DPH, dražší dálniční známka i vyšší daň z nemovitosti

V současné době se v České republice platí z tisku, časopisů a knih desetiprocentní DPH. To Česko řadí k zemím Unie s nejvyšší daní na tento druh zboží. Podle ve čtvrtek předloženého vládního návrhu balíčku úsporných opatření budou pro knihy, časopisy a noviny od ledna příštího roku platit rozdílné daně. Zatímco u knih chce vláda nově zavést nulovou sazbu, časopisy mají zůstat ve snížené sazbě, která se ale zvýší z deseti na dvanáct procent. Ministři ovšem do základní sazby 21 procent přeřadili denní tisk. Tak vysoká DPH z novin v žádné zemi Evropské unie neplatí.

Je to v podstatě zvýšení o více než sto procent, postěžovala si Unie vydavatelů. „Návrh navýšit DPH u novin z 10 na 21 procent vypadá jako snaha zabít vydávání novin v České republice. K navýšení cen energií, cen papíru může stoprocentní navýšení DPH být posledním hřebíčkem do rakve jednoho mediatypu v České republice,“ uvedla předsedkyně správní rady unie Libuše Šmuclerová.

Doplnila, že krach jedněch novin může v Česku způsobit domino efekt. Deníky jsou totiž podle ní svázány pupeční šňůrou společné distribuce novin, které v noci z tiskáren rozváží noviny do prodejen v přesných časech po celé republice. „Jakmile odpadne jeden deník (třeba právě kvůli zvýšení DPH), ostatní vydavatelé zbylé náklady na distribuci, které na ně tím pádem připadnou, již nemusí unést a budou muset svůj titul zavřít také. Domino efekt se spustil,“ varovala Šmuclerová.

DPH na tisk nezvýšíme, slíbil Fiala. Pak bylo vše jinak

Domnívá se přitom, že vláda tímto krokem může být hrobníkem demokratického tisku v České republice „Deníky byly a jsou pro čtenáře kotvou, jak se vyznat v dezinformacích na internetu. Vláda tuto kotvu lidem může navýšením DPH vzít. Hrozí tak zvýšená konzumace zpráv z internetu, kde technologické platformy žádnou zodpovědnost za obsah na internetu nenesou a nemají,“ vysvětlila.

Už dříve přitom premiér Petr Fiala (ODS) v rozhovoru pro Deník slíbil, že vláda DPH na knihy a tisk zvyšovat nebude.

KOMENTÁŘ: Vláda ničí média

Ostatně plány na zvyšování DPH jsou v současné době podle některých ekonomů spíše nedobrý nápad „Sjednocovat dolní sazby DPH mi nepřijde šťastné řešení. Zvlášť když máme vysokou inflaci a ještě nějakou dobu ji mít budeme. Na takové posuny bude čas, až bude klid. Navíc výnos není přímo úměrný sociálním důsledkům,“ myslí se třeba hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Návrh naopak potěšil knihkupce. „Je to skvělá zpráva nejen pro český knižní trh, ale především pro české čtenáře a rodiče. Knihy budou dostupnější, což je důležité zejména u dětských publikací,“ chválil návrh šéf svazu českých knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka.

Myslí si, že díky nulové sazbě DPH budou mít nakladatelé zdroje na to, aby nadále vydávali náročnější a odbornou literaturu. „Což pomůže celkové vzdělanosti a konkurenceschopnosti,“ doplnil Vopěnka.