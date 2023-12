Za řezané květiny se od příštího roku bude platit vyšší daň z přidané hodnoty. Právě tato položka vzbudila při schvalování daňového balíčku v Poslanecké sněmovně vášnivé diskuse. Opoziční poslanci totiž předpokládají, že opatření povede ke zdražování řezaných květin. Květináři si ale myslí, že pro zdražování tohoto druhu zboží už není příliš velký prostor a většina z nich bude muset spíše sáhnout do svých marží.

Pugéty budou od začátku příštího roku podléhat jednadvacetiprocentní dani z přidané hodnoty (DPH), oproti současným patnácti procentům. Přijde zdražování? | Foto: Deník/Attila Racek

K daňovému zvýhodnění řezaných květin není důvod. To vzkázala vláda, když připravovala opatření, která měla za cíl ozdravit veřejné finance. Pugéty tak budou od začátku příštího roku podléhat jednadvacetiprocentní dani z přidané hodnoty (DPH), oproti současným patnácti procentům.

„Není to šťastné. Ve všech státech Evropy jsou řezané květiny ve snížené sazbě deset a méně procent,“ uvedl místopředseda Svazu květinářů a floristů České republiky Petr Nachlinger. Toto opatření chápe tak, že se vláda snaží do státního rozpočtu získat nějaké peníze navíc.

Když se drakonicky zdraží květiny, bude ještě více sociálních pohřbů, říká Klára Dostálová:

V Bruselu leží miliardy, které vláda neumí využít, říká Klára Dostálová

Před zařazením řezaných květin do základní sazby DPH nedávno varovala místopředsedkyně sněmovny Klára Dostálová (ANO). „Jako ministryně jsem viděla, že prudce roste počet sociálních pohřbů. Když se drakonicky zdraží květiny, bude jich ještě víc. Ale vztahuje se to i na svatby, křtiny, konec školy, Den matek, svátek zamilovaných. Vždy je to spojeno se ženou, a proto by se květiny neměly dávat do vyšší sazby. Byla by v tom symbolika,“ uvedla v rozhovoru pro Deník.

Nachlinger ale nepředpokládá, že by řezané květiny výrazně zdražily, pokud vůbec. Z interních dotazů mezi členy svazu totiž vyplývá, že floristé spíše budou snižovat svoje marže, než aby zvyšovali ceny. „Z pohledu prodejce ani dnes nejsou marže vysoké, ale ceny asi zůstanou na současné úrovni,“ doplnil.

Jak vyrobit kytici? Inspirujte se:

Zdroj: Youtube

Pohřby mají výjimku

Pro řezané květiny ovšem nebude platit vždy základní sazba DPH. „Zmatky do toho vnáší pohřebnictví. Pokud budou květiny součástí pohřební vazby, budou podléhat snížené dvanáctiprocentní dani,“ vysvětlil Nachlinger.

Potvrdil to místopředseda Sdružení pohřebnictví ČR Jan Hájek. „Pokud budou řezané květiny dodané jako služba, tak se na ně bude vztahovat snížená sazba,“ přiblížil. Jestliže si ale rodina pořídí pohřební květinovou výzdobu v květinářství, zaplatí vyšší daň.

Jak dopadl konsolidační balíček u lidí? Podívejte se, co jim vadí:

Češi cupují vládní balíček: Opatření jsou nedostatečná, vyšší daně nechceme

V současné době jsou řezané květiny ve snížené patnáctiprocentní sazbě DPH. Před šesti lety vláda Andreje Babiše (ANO) navrhla, aby se tento druh zboží přesunul do nejnižší desetiprocentní sazby. Vyvolalo to rozruch zejména mezi tehdejší opozicí. Poukazovala na to, že investiční fond Hartenberg, který patří do Babišova svěřenského fondu, koupil většinový podíl ve společnosti HFF provozující síť květinářství Flamengo. Tehdejší kabinet nakonec tento bod ke schvalování do sněmovny neposlal.

Produkce řezaných květin není v České republice velká. Podle Nachlingera představují asi jen dvě procenta z celkově prodaných květin na českém trhu. Naproti tomu česká produkce pokojových květin, které budou ve snížené dvanáctiprocentní sazbě DPH, představuje asi polovinu a balkonových dokonce tři čtvrtiny trhu. „Řezané květiny se dnes vozí zejména z vysoko položených tropických zemí, jako jsou například Keňa nebo Kolumbie,“ dodal místopředseda Svazu květinářů a floristů.