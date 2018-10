Drábová: Nejlepší reference na stavbu nových bloků má nyní KHNP

Nejlepší reference ze šesti zájemců o dostavbu nových jaderných bloků v ČR má nyní podle předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové jihokorejská KHNP. Všichni zájemci však mají nějaký úspěšný projekt, řekla dnes Drábová v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) by měla rozhodnout o tom, jakým způsobem se bude nový blok v Dukovanech financovat, letos, řekl v pořadu vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Ján Štuller.

"V současné době mají podle mě nejlepší referenci Jihokorejci, protože včas a za domluvené peníze předali ke spuštění, ono je to trošku komplikovanější ve Spojených arabských emirátech, blok Barakah 1 v Abú Zabí a mají před dokončením také za předem dohodnutých stanovených parametrů blok Barakah 2. Že se ten blok Barakah 1 nespouští, není problémem dodavatele, ale investora, který neopatřil včas dostatek personálu ke spuštění," řekla Drábová.

Podle ní ale není odepsaná například zkrachovalá americká firma Westinghouse, kterou letos koupila společnost investiční společnost Brookfield Business Partners.

"To, co bylo předmětem konkurzu, byla stavební divize Westinghousu, která se dostala do potíží při stavbě bloků ve Spojených státech amerických. Ta technologická divize Westinghousu, kterou máme na mysli, mluvíme-li o projektu AP1000, nadále funguje bez problémů, převzal ji od japonské Toshiby kanadský penzijní fond a kromě změny vlastníka tam ve fungování nedošlo prakticky z žádným změnám," dodala předsedkyně. Westinghouse loni v březnu vyhlásil bankrot. Firma se mimo jiné podílela na výstavbě prvních dvou bloků české jaderné elektrárny Temelín a do roku 2010 do ní dodávala palivo.

Šest společností

Celkem se o stavbu jaderného bloku v Česku podle dřívějších informací zajímá šest společností. Vedle KHNP a Westinghousu jde o francouzskou EDF, čínskou China General Nuclear Power, společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea a ruský Rosatom.

Dostavba dvou nových jaderných bloků v Temelíně se připravovala před několika lety - elektrárna má dva výrobní bloky, čtyři bloky měla mít již podle původních plánů z 80. let. V srpnu 2009 ČEZ zahájil výběrové řízení na dostavbu, v únoru 2011 vláda schválila kroky nutné k dostavbě Temelína. Tendr ČEZ zrušil v dubnu 2014 poté, co mu vláda odmítla dát požadované záruky návratnosti investice. Vláda tehdy vyjádřila zájem pokračovat v rozvoji jaderné energetiky, ovšem bez jakéhokoliv typu státních záruk.

Vláda v roce 2015 schválila Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR. Počítá s výstavbou jednoho jaderného bloku v Dukovanech a jednoho bloku v Temelíně s možností rozšíření na dva bloky v obou elektrárnách. Jako první by stavba měla začít v Dukovanech.