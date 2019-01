Pro dálnici D3 vzniknou u Ševětína dva nové mosty. Vymění staré mostní konstrukce, které byly součástí vyvýšeného tělesa silnice I/3 a pro řidiče tedy téměř nepostřehnutelné. Silnice I/3 se totiž po úpravách stane polovinou nové dálnice, staví ji s partnery Eurovia.

Demolice starých konstrukcí zahájená dračími zuby strojů potrvá do konce ledna. "První most u Ševětína bude odstraněn do konce tohoto týdne nebo začátkem týdne následujícího, poté bude následovat demolice druhého mostu, která bude probíhat do konce ledna," uvedla pro Deník Iveta Štočková, tisková mluvčí Eurovie. V polovině února začnou práce na zakládání nových mostů.

Hotové mají být nové mosty do konce listopadu 2019.

Do stávajícího dopravního režimu v místě tyto práce nijak nezasáhnou a řidičů by se tedy neměla dotknout žádná omezení. "Protože pracujeme na mostech, které jsou na té polovině dálnice, na které právě probíhají práce," vysvětlila Iveta Štočková. Na polovině dálnice, která již byla uvedena do zkušebního provozu, už obdobné mosty slouží.

Nosná konstrukce mostu u Ševětína je navržena jako železobetonový monolitický rám o rozpětí 10,40 m. Založení je navrženo hlubinné na velkoprůměrových pilotách. Na most navážou gabionová křídla s kotevními sítěmi.

Nosnou konstrukci druhého mostu tvoří trámový rošt z předpjatých prefabrikovaných nosníků se spřaženou monolitickou deskou. Jedná se o jednopolový most s rozpětím 26,0 m.