Vzdělání Na začátku školního roku museli jako obvykle sáhnout hlouběji do peněženek rodiče školáků. O dvě procenta vzrostly poplatky v mateřských školách, ještě o dvě desetiny procenta podražilo školné na soukromých gymnáziích a středních školách. Výuka jazyků je dražší dokonce o 4,1 procenta.

Stravování Rostou také ceny jídel v restauracích. Podle srovnávače meníčka.cz tak lidé v poledním menu v restauracích za polévku a hlavní jídlo zaplatí obvykle v menších městech zhruba mezi 130 až 150 korunami. Zatímco v Praze se cena takového menu obvykle pohybuje kolem 200 korun, na venkově je možné oběd pořídit i jenom za polovinu této částky. Stoupají také ceny piva, například za Plzeňský Prazdroj si lidé na půllitr od začátku října připlatí téměř 50 haléřů. V hospodách to může prodražit pivo o dvě až pět korun.

Zatímco cena plynu by v následujících letech mohla klesnout po zprovoznění nově dokončeného plynovodu Nord Stream 2, ohledně elektřiny jsou znalci skeptičtí. Prodražují ji rekordně drahé emisní povolenky i plánované odstavení jaderných elektráren v Německu. Podle některých znalců tak cena elektřiny může od léta do konce roku některým spotřebitelům stoupnout i o dvacet procent.

Bydlení Stále rostou náklady na vlastní bydlení. Promítá se do nich také růst cen elektřiny a plynu, způsobený jejich skokovým zdražením na mezinárodních trzích, ale i výrobků pro údržbu a opravy bytu. Výrazně oproti minulému roku vzrostly také ceny vodného a stočného, a to v obou případech o 5,5 procenta. Odborníci očekávají, že si koncem roku budou muset lidé ještě připlatit. „Motorem celkové inflace se stanou ještě více než nyní náklady spojené s bydlením včetně dražších energií,“ tvrdí analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Zdražování v Česku nebere konce. Podle statistiků vzrostly ceny v září meziročně o 4,9 procenta. Takovou inflaci ekonomové předpokládali až na konci roku a nová čísla je opět překvapila. Co zdražilo nejvíce? Odpověď je bohužel jednoduchá: všechno. „Meziroční růst cen byl zaznamenán ve většině sledovaných položek,“ potvrdila Pavla Šedivá z Českého statistického úřadu. Za co tedy platíme více a proč? Deník připravil malou „hitparádu“ položek na účtenkách za zboží a na fakturách za služby.

