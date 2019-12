„Mám velkou radost. Letošní výtěžek aukce nám opět pomůže zajistit činnost. Centrum Paraple tu je pro vozíčkáře už 25 let a právě dlouhodobá podpora projektů jako je aukce pivních lahví je pro nás zásadní. Děkuji za to dražitelům i společnosti Pilsner Urquell,“ řekl k výsledku zakladatel Centra Paraple Zdeněk Svěrák.

Získané prostředky využije Centrum Paraple na údržbu, nákup sportovních a rehabilitačních pomůcek, ale také na nezbytné mzdové náklady zaměstnanců, kteří se starají o klienty.

Třicet let svobody

Letošní kolekce designových lahví spojuje téma výročí třiceti let svobody. „Pilsner Urquell oslovil deset výrazných osobností, které se narodily v revolučním roce 1989. Každá z nich obohatila jednu z lahví vlastním pohledem na to, co pro ni představuje svoboda, čeho si na ní nejvíce cení a co považuje pro svůj život za důležité,“ vysvětlil tiskový mluvčí Plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář.

Autorem lahví je sklář a designér Lukáš Novák. „Umělec se při tvorbě lahví inspiroval tradiční českou brusnou technikou, která zdobí jejich dno i spodní část. V horní části každé z unikátních lahví jsou vypískovány hodnoty, které si na svobodě cení jeden z deseti reprezentantů generace 1989. Obě části lahví odděluje hluboký brus, který symbolizuje rok 1989 jako výrazný zářez do našich dějin,“ říká Kovář.

„Vážím si toho, že jsem mohl přispět k takto prospěšnému projektu. Zajímavé bylo nejen vytvářet návrh, ale i spolupracovat s deseti osobnostmi a vtisknout lahvím symboliku oslavující tři desetiletí svobody v naší zemi. Věřím, že se lahve budou líbit i dražitelům a mám velkou radost z výsledku, který pomůže Centru Paraple a jeho klientům,“ hodnotí výsledek Lukáš Novák.

Slavnostní předání

„Unikátním projektem aukčních lahví ctíme dlouholetou tradici plzeňského pivovaru, který nejen v předvánočním čase pomáhal potřebným. Aukční lahve už osm let spojují pivovarské a sklářské řemeslo s příležitostí pomoci těm, kteří to potřebují. Ze srdce děkuji všem, kteří přispěli k letošnímu skvělému výsledku,“ uvedl Grant Liversage, generální ředitel Plzeňského Prazdroje.

Slavnostní předání vydražených lahví se uskuteční na začátku příštího roku v historických sklepech plzeňského pivovaru. „Zde si také do nich pod vedením emeritního vrchního sládka Václava Berky budou moci načepovat plzeňský ležák v té nejlepší kvalitě přímo z ležáckých sudů,“ uzavírá Kovář.

Unikátní lahve pro prémiový plzeňský ležák navrhovali v minulých letech přední designéři, mimo jiné Lars Kemper, Miroslava Kupčíková, Lenka Husárková ve spolupráci s Bořkem Šípkem či Maxim Velčovský. Autory loňské kolekce aukčních lahví byli designéři studia deFORM Václav Mlynář a Jakub Pollág. Centru Paraple vynesly až do letošního roku téměř jedenáct milionů korun.