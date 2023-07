Dlouho se o tom mluvilo, spekulovalo a v posledních týdnech bylo i zřejmé, že k tomu dojde. Spotřební daň z nafty se zvýší o jednu a půl koruny za litr. Zrušení úlevy na naftu je součástí konsolidačního balíčku vlády Petra Fialy (ODS). Balíček si klade za cíl snížit tempo zadlužování vůči hrubému domácímu produktu země. Novela již vyšla ve Sbírce zákonů. Co to znamená v praxi? Jak se změnu pocítí lidé? Deník shrnuje nejdůležitější otázky k tématu a odpovědi na ně.

Spotřební daň z nafty se zvýší o jednu a půl koruny za litr. Od srpna to poznají na pumpách i řidiči. | Foto: Deník/Pavel Sonnek

Odkdy začne „zvýšená“ spotřební daň na naftu platit?

Prezident Petr Pavel podepsal novelu zákona v pátek, již vyšla i ve Sbírce zákonů. Začne tedy platit od 1. srpna.

Zdraží nafta na pumpách jen o 1,5 koruny?

Ne. Ve skutečnosti cena podle ekonomů vzroste o cirka 1,80 až dvě koruny za litr. Důvodem je, že se zvýší část ceny pokrývající daň z přidané hodnoty. „Někteří se budou snažit situace využít k navýšení marží pod záminkou zvýšení daně,“ vysvětluje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda, proč může být nárůst ceny vyšší.

Budou majitelé čerpacích stanic reagovat ihned?

Ano. Dá se očekávat, že ceny na benzinkách budou už v úterý vyšší. Nejpozději by se zvýšení spotřební daně mělo do cen promítnout do pátku.

Bude mít Česko od srpna nejdražší naftu v rámci Evropské unie?

Ne. I v případě, že by pumpaři zvedli cenu o dvě koruny za litr, Česko nejdražší naftu od poloviny prázdnin mít nebude. Z dat Evropské komise plyne, že levněji naftu lze nakoupit na Maltě, Bulharsku, Rumunsku, Litvě a také v Polsku. U dalších sousedů Česka, tedy na Slovensku, v Německu či Rakousku budou ceny i nadále vyšší.

Původně měla snížená sazba platit do konce roku. Proč taková změna?

Důvodem je stav státního rozpočtu. Dluh Česka činil ke konci prvního pololetí letošního roku přes tři biliony korun. To je podle Eurostatu a Českého statistického úřadu 44,5 procenta hrubého domácího produktu. Vláda proto hledá peníze, kde se dá.

Kolik zvýšením spotřební daně stát získá?

Za každý měsíc přibude do státní kasy navíc asi 800 milionů korun. Do konce roku tedy zhruba čtyři miliardy korun.

Jak s penězi stát naloží?

Podle ministerstva financí poputuje drtivá většina k „zalepení“ děr státního rozpočtu. Jen 73 milionů každý měsíc poputuje do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.