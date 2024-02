Ani palivovému dřevu se na začátku roku nevyhnul posun v sazbě DPH. Nově se jej týká 21procentní přirážka. I tak lze na dřevu ušetřit. Stačí mít potřebné nářadí a chuť k práci. Podniky, které nabízejí takzvanou samovýrobu, totiž nepromítly novou daň do svého ceníku zdražením a ceny tak kopírují sazby z loňského roku. Nyní je navíc nejlepší doba zásobit se na příští zimu.

V poslední době zatížené nejen energetickou krizí, ale i inflací, hledali lidé kdejakou cestičku, jak ušetřit. Pokud mají doma krb či kamna na dřevo, vedla jejich cesta většinou do lesa. Nikoliv však nelegálně, ale za takzvanou samovýrobou dřeva. Ta je populární stále. A lesníci jdou tomuto trendu naproti.

Navzdory přesunu palivového dříví do vyšší sazby DPH se rozhodli ponechat jeho cenu na úrovni loňského roku. „Jsme si vědomi, že takový sběr dřeva není v současné době levnou záležitostí a jsou s tím spojeny náklady na benzin do auta či traktůrku a také na pořízení a servis motorových pil. Navíc je to fyzicky náročné. I proto jsme se rozhodli cenu nenavyšovat, respektive ji, i s ohledem na nové DPH, držíme v cenové hladině dubna roku 2023,“ uvedl generální ředitel Lesů České republiky (LČR) Dalibor Šafařík. Podnik spravuje necelou polovinu hvozdů v České republice.

Lidé, kteří chtějí topit dřevem, se nemusí bát jeho nedostatku. Přesto je vhodné objednat si novou zásobu na příští sezonu s dostatečným předstihem:

Z ceníku LČR plyne, že za metr krychlový lze dle průměru a kvality dřeva zaplatit od sta do 1200 korun. Například při nákupu souše a slabých kmenů jehličnanů začíná cenovka na 100 korunách. Listnaté dříví měkké se dá pořídit od 100 do 500 korun za metr krychlový. U dubu a akátu je pak rozmezí od 240 do 1200 korun.

Nejvyšší čas

Pro dřevo by zájemci měli vyrazit již nyní. „Lidé si vždy na konci léta řeknou, že bude zima a je čas se na ni nachystat. To už je však pozdě. Ideální je připravit se na nadcházející zimu již nyní, aby mělo dřevo čas vyschnout. Pokud jde o jehličnany, tak ty nasbírané teď do další zimy proschnou. U tvrdého listnatého dřeva jsou to dvě léta,“ poradil obchodní ředitel LČR Radovan Srba.

Nejen Lesy České republiky ponechávají v ceníku loňské ceny. Stejnou politiku uplatňují i členové Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů České republiky (SVOL). „Většina z nás nevidí důvod na tyto ceny sahat. Jedná se jen o malé procento produkce. Navíc zájem je nyní nižší. Lidé si udělali zásoby v minulosti. Setkali jsme se i s případy, kdy si lidé tímto dřevem obložili prakticky celý dům a mají zásoby tak na pět let dopředu,“ uvedl předseda SVOL Jiří Svoboda.

Zvýšením DPH se zimní sezona v jednom rodinném domu prodraží asi o tři tisíce korun, předvídal na podzim Vladimír Stupavský z Klastru Česká peleta:

Každý, kdo do lesa jede pro dřevo, a není to v rámci domluvené samovýroby, by se měl držet v mantinelech stanovených Lesním zákonem. V něm stojí, že si člověk může pro svoji potřebu odvézt suchou, na zemi ležící klest. Tedy větve nebo zbytky vršků stromů.

I tato podmínka má však svá jasně daná pravidla. „Hranice je stanovena zhruba na dříví v průměru do sedmi centimetrů. Pokud má větev bez kůry větší průměr, už se jedná o dříví, ne o klest, a to je možné jen koupit,“ upozornila mluvčí LČR Eva Jouklová.