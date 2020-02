„Z obou stran jsou umístěné semafory. Doprava zde bude vedená kyvadlově pouze jedním jízdním pruhem. Rychlost má být snížená na dvacet kilometrů v hodině,“ sdělil drnholecký starosta Jan Ivičič.

Na změnu v odklonu tras autobusových linek i zajížděk si v době uzavření mostu lidé zvykli. „Stížnosti se ke mně žádné nedostaly. Vrásky mi přidělává situace, která nastane v březnu, kdy silničáři uzavřou most přes novomlýnské nádrže a řidiči budou muset volit objízdnou trasu. Ta přes nás povede jak na Brno, tak i na Mikulov. Drnholcem pak pojede polovina Polska, tranzity do Alp a na jih a nákladní doprava. A to nemluvím o letní sezoně,“ zmínil starosta.

Semafor může zablokovat provoz v obci

Vjezd na most se totiž nachází asi jen dvě stě metrů od cedule Drnholec. „Když na semaforu zasvítí červená, kolony zablokují celý městys a lidé budou mít problém vůbec vyjet ven z bočních ulic,“ obává se Ivičič.

Podobně reagovali i obyvatelé na facebookových stránkách Drnholce. „Semafor na mostě u Mušova způsoboval kolony i přes půl hodiny. Co tohle asi udělá s dopravou tady, zvlášť v létě? To budou kolony odsud až do Nové Vsi,“ napsal například Tibor Duda.

Prakticky okamžitě po otevření mostu u Drnholce počítají silničáři ze zpevňováním dalšího. Tentokrát mezi Brodem nad Dyjí a Pasohlávkami. „I zde most zpevní Mamut. Jakmile zprovozníme tato provizoria, začneme s opravami mostu přes novomlýnské nádrže. Předpokládáme, že to bude první až druhý týden v březnu,“ nastínil šéf brněnského Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

Změny jízdních řádů

Ani uzavírka mostu mezi těmito obcemi se neobjede bez změn v jízdních řádech autobusů. Ty se dotknou linek 105 a 530. Podle pozměněných řádů by pak cestující měli jezdit až do 10. března. „Most z Pasohlávek do Brodu nad Dyjí je spíše pro místní dopravu, tohle zatím není tak zásadní,“ domnívá se pasohlávecká starostka Martina Dominová.

Obavy má spíše z toho, co čeká řidiče a obyvatele dotčených obcí na Mikulovsku v okamžiku, kdy silničáři uzavřou most přes novomlýnské nádrže.

"Doprava je nevyzpytatelná. Tuto sobotu, a to je uzavřený pouze most na Drnholec, u nás byla zvýšená doprava, protože začaly jarní prázdniny. Silnice I/52 byla poměrně dost frekventovaná, na stávajícím mostě přes nádrže se tvořily kolony, kdo tamní situaci zná, automaticky už místo objíždí přes Pasohlávky. Týká se to i autobusů RegioJet a Flixbus. Navigace jim ukazují kolony, tak jezdí automaticky přes naši vesnici, a předpokládám, že tento efekt nastane automaticky, jakmile se uzavře hlavní most," poznamenala Dominová.