Druhý terminál Letiště Praha otevřel nový bezpečnostní prostor. Zrychlí odbavení

Až poletíte na letní dovolenou z Terminálu 2 ruzyňského letiště, měli byste ušetřit čas. Letiště Václava Havla Praha v pondělí totiž slavostně otevřelo nový prostor centrální bezpečnostní kontroly, který by měl zrychlit odbavení cestujících v rámci schengenského prostoru. Investice do nových rentgenů a dalších bezpečnostních prvků jsou největším rozvojovým projektem na druhém terminálu pražského letiště od jeho otevření v roce 2006.

Před pondělní slávou, kam pracovníci Letiště Václava Havla pozvali novináře, samozřejmě probíhal už týden testovací provoz. Teď se budou moct přesvědčit o fungování této novinky také lidé, kteří létají za prací či jako turisté.

"Letiště Praha zaznamenává již několik let po sobě rekordní nárůst v počtu odbavených cestujících, což zvyšuje nároky na naše provozní kapacity, které průběžně navyšujeme dílčími rozvojovými projekty v rámci stávající podoby letiště. Ty probíhají formou stavebních úprav, ale také zaváděním nových technologií do provozu. Nové pracoviště bezpečnostní kontroly na Terminálu 2 je kombinací těchto dvou přístupů a zároveň jedním z krátkodobých rozvojových projektů, které momentálně realizujeme," uvedl v tiskové zprávě Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

Tato modernizace si vyžádala celkem 200 milionů korun. A co všechno nové pracoviště bezpečnostní kontroly má? Cestující zde mohou využít osm plně automatizovaných a šest manuálních rentgenových tratí. "Automatizované tratě nabízejí cestujícím k využití systém s paralelním odkládáním zavazadel a předmětů, což znamená, že v jednu chvíli se mohou na jedné trati připravovat na bezpečnostní kontrolu až tři cestující současně," píše se v tiskové zprávě s tím, že bude možné oddělit zavazadla určená k dodatečné bezpečnostní kontrole od těch, která už další kontrolu nepotřebují.

Restaurace a obchody místo starého stanoviště

K dispozici budou také větší přepravníkové boxy na odkládané předměty, jako jsou klíče, telefony či peněženky. Další prvky pro zlepšení komfortu lidí jsou třeba zásobníky pro návleky na nohy, odkládací a shromažďovací pulty, zásobníky na litrové sáčky určené k přepravě tekutin či světelný navigační systém.

Hlavním přínosem však má být rychlejší odbavení - oproti dosavadnímu stavu se zvýší hodinová kapacita bezpečnostní kontroly až o 40 procent na zhruba dva a půl tisíce cestujících. Nové se vyměnilo za staré. A to staré se nevymění, nýbrž promění svou podobu i svůj účel. Uvolněný prostor Letiště Praha využije k výstavbě nové komerční zóny s restauracemi a obchody.

"Do budoucna počítáme se zavedením dalších zásadních moderních technologií do prostoru nové bezpečnostní kontroly. Plánujeme například pořízení tzv. body scannerů či případné nahrazení manuálních tratí automatickými, což by v budoucnu mohlo znamenat další navýšení kapacity odbavených cestujících. Tyto následné kroky však budou realizovány především s ohledem na budoucí vývoj na trhu letecké dopravy," dodal letištní šéf Řehoř.

Investice za 27 miliard

Slavnostního otevření se zúčastnila také ministryně financí v demisi Alena Schillerová, podle níž by mohlo nové pracoviště centrální bezpečnostní kontroly přinést vyšší zisky letiště. Státu jakožto jedinému akcionáři by se také zvýšily divideny Letiště Praha.

Ministerstvo financí loni získalo podle webu České noviny z mateřské společnosti letiště Českého Aeroholdingu dosud největší dividendu. Vedení firmy sice původně navrhlo výplatu 503 milionů korun, stát si nakonec vzal 2,48 miliardy korun po zdanění, tedy téměř pětkrát více. Podle ministerstva nebylo vzhledem k současnému stavu společnosti potřeba, aby peníze zůstávaly na účtu aeroholdingu.

Loni pražské letiště zaznamenalo rekord v počtu odbavených cestujících. Vedení navíc očekává, že letos se počet 15,4 milionu lidí ještě o zhruba 1,5 milionu zvedne. Také proto plánuje Letiště Václava Havla Praha v horizontu několika let další investice v hodnotě 27 miliard korun.