dTest: Bílý prášek do kávy? Do mléka má daleko

Coffee creamer, bělidlo do kávy, instantní sušená pochoutka od kávy. To všechno jsou různé názvy pro instantní přípravky do kávy. Pro zjednodušení se jim říká sušená smetana. Od opravdové smetany je ale dělí řada příměsí. Spotřebitelský časopis dTest porovnal šestnáct výrobků k zabělení černé kávy. Ve srovnání s opravdovým sušeným mlékem obsahují místo mléčného tuk rostlinný a celou řadu „éček“.

dnes 11:47 SDÍLEJ:

I když vzhled a možná i způsob použití svádí ke zjednodušení názvu, „smetana do kávy“ je pro tyto výrobky nepřípustný název. S mlékem totiž mívají rostlinné náhražky společnou pouze barvu a přítomnost mléčné bílkoviny. Základ tvoří glukózový sirup a rostlinný tuk. „Výrobcům označování problém nečiní, horší to je někdy s prodejci. Rezervy ve správných pojmenováních najdete například v e-shopech,“ poznamenává šéfredaktorka časopisu dTest Hana Hoffmannová. Důvodů pro použití bělidel do kávy může být několik. Hlavní výhodou je, že je můžete dlouho skladovat, navíc bez zvláštních nároků na teplotu. Zřejmě i proto se můžeme s bělidlem setkat i v kávových automatech, kde je jejich používání maskováno například pod názvem „bílá káva“. Další výhodou je nízká cena, a to od šesti korun za sto gramů směsi. ČTĚTE TAKÉ: dTest: Na co si dát pozor, když hledáte ubytování na českých horách Éčka v bělidlech nemohou chybět z technologických důvodů. Starají se totiž o to, aby výrobek nehrudkovatěl, dobře se rozpouštěl, držel si stále svou texturu a vytvářel plný chuťový dojem. „Naše hodnocení jsme postavili výlučně na informacích z obalu a zohledňovali jsme v něm obsah cukru, soli a bílkovin, použitý tuk a také zastoupení potravinářské chemie. Ve složení jsme ale narazili i na látky, které nejsou nezbytné, a to například barvivo a aroma,“ komentuje Hoffmannová. Tuk je nositelem chuti, jeho obsah se u sledovaných výrobků pohyboval od deseti do čtyřiceti procent, tedy na škále od smetany na vaření až po smetanu ke šlehání de luxe. Výrobci místo mléčného tuku používají nejčastěji kokosový, palmový nebo sójový. dTest negativně hodnotil, že výrobci produktů Samantha Lux, Mokate Carmen pěna, Samantha Standard, Amylon Coffee Creamer a Lidl/Monte Santos Creamore tuky částečně ztužovali. Při částečném ztužování totiž mohou vznikat prokazatelně škodlivé transmastné kyseliny. Plně ztuženým tukům srážel také body, ale mírněji – při plném ztužování totiž transmastné kyseliny nevznikají. ČTĚTE TAKÉ: dTest: Která instantní káva je nejlepší? Pozor na jedy Cukr by člověk možná v instantních náhradách smetany nehledal. „Cukrovkáři by se však měli mít na pozoru a číst složení, protože glukózový sirup jsme našli ve všech sypkých instantních směsích,“ konstatuje Hoffmannová. „Problém představuje množství cukru, které glukózový sirup do výrobku vnáší, aniž by vytvářel sladkou chuť na jazyku. Rozdíly mezi výrobky jsou propastné. Cukrovým rekordmanem je výrobek Albert Quality – uvádí 81 gramů ve 100 gramech instantní směsi. Jinými slovy s každou dávkou tohoto výrobku, kterou si nasypete do šálku, dostanete i jednu lžičku cukru, o které nevíte,“ říká Hoffmannová. Výrobky s druhým a třetím nejvyšším podílem cukru – Samantha Lux a Samantha Standard ukrývají ve 100 gramech prášku 68, respektive 69 gramů cukru. Pokud tedy patříte mezi příznivce bělidel do kávy, měli byste si vybírat takové výrobky, ve kterých nejsou částečně ztužené, tedy hydrogenované tuky. Ty mohou obsahovat škodlivé transmastné kyseliny. A také platí, čím méně cukru v nutriční tabulce, tím lépe. Pokud to není nutné, například kvůli intoleranci laktózy, dTest doporučuje dopřát si výživově hodnotnější mléko nebo smetanu. A alergici s citlivostí na mléčnou bílkovinu by si raději bělidlo do kávy dávat neměli, protože i v bělidlech ji najdeme. Srovnání bělidel do kávy najdete na webu časopisu dTest. ČTĚTE TAKÉ: dTest: Domácí test přítomnosti dusičnanů v potravinách berte s rezervou

Autor: Radka Kopecká