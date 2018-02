Co dělá mráz se smartphony? Podívejte se, které značky se rychleji vybíjí

Zvládne mobil mráz? To je možná otázka, kterou si v těchto dnech často pokládáte. Obecně je lepší telefon mínusovým teplotám nevystavovat, a pokud se tak stane, raději se nespoléhejte, že bude sloužit bez problémů. Potvrzuje to i aktuální nezávislý minitest spotřebitelského časopisu dTest, který mrazivé zkoušce podrobil šest populárních mobilů ve všech cenových kategoriích.

Test mrazu-odolnosti mobilních telefonů probíhal v laboratorní klimatické komoře a sestával ze dvou zkoušek. První z nich prověřovala, o kolik klesne výdrž baterie v mrazu oproti pokojové teplotě. Druhá se zaměřovala na to, zda bude přístroj v mínusových teplotách vůbec plnohodnotně fungovat.

„Nízké teploty obecně elektronickým zařízením neprospívají a mobily nejsou výjimkou. Ne, že by je musely přímo poškozovat, ale mohou ovlivnit jejich funkčnost. Proto patříte-li k lidem, kteří nedají bez mobilu ani ránu nebo rádi jezdí na hory a spoléháte se při tom na mobilní navigaci, pak byste si měli dát během zimy pozor,“ šéfredaktorka spotřebitelského časopisu dTest Hana Hoffmannová.

Ve zkoušce výdrže baterie v chladu dominovaly modely značky Samsung, a to v pozitivním i negativním smyslu. Nejlépe totiž dopadl jednoznačně Samsung Galaxy S8+, který při pokojové teplotě běžel 7 hodin a 45 minut a při teplotě deseti stupňů pod nulou se jeho výdrž snížila na 6 hodin a 47 minut. Rozdíl tedy činil jen 12 procent.

Životnost baterie zkrácena až o 66 procent

Největší pokles baterie ze všech testovaných chytrých telefonů byl model Samsung Galaxy J3. Ten za běžných podmínek běžel 10 hodin a 58 minut a v desetistupňovém mrazu klesla jeho výdrž na pouhé 3 hodiny a 44 minut (rozdíl 66 procent). Oba modely spojuje ještě další aspekt - došlo u nich ke změnám v provozu, například jim výrazně ztmavl displej.

To se však projevilo i u testovaného iPhonu, nicméně v případě smartphonů od Huawei, Lenovo a Sony se nic takového nestalo – přístroje se prostě vybily a vypnuly.

Jen tři zvládají fungovat v mrazu

Druhá zkouška prověřovala funkčnost při postupném snižování teplot v klimatické komoře po pěti stupních od nuly do minus 20 stupňů Celsia. „Vždy jsme nechali mobily hodinu běžet v letovém režimu, načež jsme spustili benchmarkovou aplikaci AnTuTu. Ta dokáže otestovat výkon smartphonu, rychlost jeho procesoru, paměti a podobně. Tuto zkoušku jsme stejně jako tu první pro jistotu opakovali,“ vysvětluje Hoffmannová.

Tři nejlépe hodnocené mobily fungovaly ve všech stanovených teplotách, a to bez jakéhokoliv problému. Nejhůře ze všech si v chladu vedl mobil Huawei P9. Už na nule se v jednom případě vypnul, neboť baterie ohlásila, že je vybitá. Při minus 5 stupních Celsia se ovšem vzpamatoval a fungoval bez problému. Další ochlazování ho ale poslalo doslova k ledu. Desetistupňový mráz totiž znamenal jeho definitivní rozloučení.

Jak to vidí výrobci?Prostudujete-li si informace od výrobců, najdete v nich různá doporučení, jak s mobily zacházet. Apple a Huawei u testovaných modelů uvádějí, že jsou určené pro použití v teplotách od nuly do 35 °C, přičemž dodávají, že skladovat by se měly v rozmezí −20 až 45 °C. Lenovo u testovaného smartphonu upozorňuje, že je určen pouze pro použití ve vnitřních prostorách, a Samsung zase radí, aby uživatelé telefony neskladovali při velmi nízkých či velmi vysokých teplotách. Doplňuje ho informace o tom, že při vystavení takovým teplotám může dojít ke snížení kapacity baterie. Sony k této problematice žádné informace neuvádí.

Kompletní výsledky testu najdete na stránkách spotřebitelského časopisu dTest.