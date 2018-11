Dubaj otevřela nový umělý ostrov. Zprovozní i nejvyšší vyhlídkové kolo světa

Nový ostrov na dubajského pobřeží je s pevninou spojený mostem, dostupný však bude i po vodě. Podle prohlášení firmy tak bude kombinovat klid ostrovního života a ruch pulzující metropole.

Majitelům privátního bydlení i hotelovým návštěvníkům poskytne z jedné strany unikátní výhled na dubajskou pláž JBR, kterou lemuje linie mrakodrapů, a z druhé strany na širé moře.

HH Sheikh Mohammed visited the Bluewaters project – developed by Meraas – which comprises residential units, hotels, and the Ain Dubai, the world’s largest of observation wheel. Proud to be part of a country with such lofty aspirations! pic.twitter.com/OE7Cfhoo9c