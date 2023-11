Už žádné daleké cesty na úřad. Od prosince budou senioři, kteří si rozumí s moderními technologiemi, moci podat žádost o důchod pohodlně online ze svého domova. V platnost totiž vstoupí novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, která nově umožní elektronické podání. Půjde tak podávat také žádosti o ostatní druhy důchodů, tedy invalidní i pozůstalostní. Kromě toho v ní úředníci upraví některé výplatní termíny starobních penzí.

Jak bude taková elektronická žádost o starobní důchod prakticky vypadat? Příslušný formulář bude dostupný na ePortálu, který provozuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

K přihlášení bude žadatelům stačit mít zavedenou elektronickou identitu, jako je například Bankovní identita nebo eObčanka.

„Nová služba bude interaktivní, intuitivní, proklientská a hlavně provázaná s databází ČSSZ. Z ní ostatně čerpá už i stávající Informativní důchodová aplikace, se kterou máme výborné zkušenosti a lidé ji velmi rádi využívají,“ sdělil lidovecký ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

O starobní důchod si lidé mohou zažádat nejdříve čtyři měsíce před dnem, od nějž požadují penzi přiznat. Již na začátku prosince tedy může elektronicky žádat ten, kdo chce jít do penze od dubna příštího roku. Pokud bude po podání žádosti bylo potřeba doplnit nějaké údaje či potvrzení, úředníci k tomu žadatele vyzvou rovněž elektronicky.

Kdo bude chtít žádat o důchod postaru, může i nadále osobně zajít na okresní správu sociálního zabezpečení. Nově si navíc bude moci vybrat kterékoli její pracoviště, tedy nebude muset, tak jako dosud, chodit jen na to příslušné podle místa trvalého pobytu.

Digitalizaci ocení spíše budoucí důchodci

Snahu o digitalizaci kontaktu s úřady ale ocení hlavně až příští generace důchodců. „Dnešních seniorů, kteří už důchod dostali, se to naštěstí netýká, ti už se tím zabývat nemusí. I z nových dat, co máme, vyplývá, že pouze 40 procent seniorských domácností má doma počítač, notebook nebo tablet a ještě méně jich využívá internet,“ vysvětlila předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová. .

Zájem budoucích penzistů o novinku dosud nezaznamenali ani na České správě sociálního zabezpečení. „Zatím žádné dotazy ze strany veřejnosti neevidujeme,“ řekla mluvčí správy Tereza Koukolová.

Aktuální podrobnosti ostatně i pár dní před spuštěním novinky zatím nejsou uvedeny ani na webových stránkách této státní instituce. Představitelé ministerstva práce a sociálních věcí podrobnosti k elektronickému způsobu žádání o penze představí v prvním prosincovém týdnu.

Jaké doklady si zatím mohou budoucí žadatelé o starobní penzi připravit? Obvykle si nemusí dělat starosti o dokumenty prokazující dobu zaměstnání, tedy evidenční listy důchodového pojištění. Ty již mívají úředníci ČSSZ k dispozici. Naopak evidence obvykle neobsahuje doklady o náhradních dobách pojištění. Tedy zejména o době studia, péče o dítě do čtyř let věku nebo péče o osobu závislou na pomoci druhých či dobu vojenské nebo civilní služby.

Dojde i k dalším změnám

Další změnou, kterou novela zákona od prosince přinese, je úprava termínů výplaty důchodů. Nyní míří k důchodcům od 2. do 24. dne v měsíci. Postupně během dvou let by měly být termíny výplat změněny tak, že se starobní penze budou vyplácet pouze během jediného týdne.