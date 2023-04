Důchod pro lidi v náročných profesích? Až o pět let dříve, připustil Jurečka

ČTK

Lidé v náročných profesích by mohli odcházet do důchodu až o pět let dříve a bez krácení penzí, řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v rozhovoru pro Blesk.cz. Ostatní by podle připraveného návrhu důchodové novely měli chodit do penze nejvýš tři roky před termínem místo pěti let, penze by se jim krátily víc než dosud. Dřívější penze pro náročné profese mají být součástí chystaných reformních změn. Ty chce vláda představit zhruba v polovině května.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka | Foto: Deník/Martin Divíšek