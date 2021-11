Kdy je nejvhodnější čas na odchod do penze? Počkejte do ledna, radí experti

Vybrat ten nejvhodnější moment pro odchod do starobního důchodu někdy bývá věda. Platí to obzvlášť pro přelom roku, kdy se důchody valorizují, a započítává se do nich tedy inflace. Třeba loni se seniorům vyplatilo odejít do důchodu nejpozději do Silvestra, a to i za cenu důchodu předčasného. Letos je tomu podle odborníků právě naopak.

Senioři a penze - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Od ledna příštího roku se totiž průměrný starobní důchod zvýší o 805 korun na 16 280 korun, valorizovat se poté bude od roku 2023. „Aktuálně platí, že důchody přiznané v roce 2022 budou výrazně vyšší než valorizované důchody přiznané do konce roku 2021,“ uvedl Jiří Šafařík ze společnosti Freedom Finance Services. Lidem na sklonku produktivního věku se tedy vyplatí s loučením s dosavadními kolegy nespěchat a vydržet v práci do začátku příštího roku. Nákupní svátek se blíží. Obchody kvůli covidu prodlouží Black Friday na více dnů Kupříkladu živnostník, který pracuje jako osoba samostatně výdělečně činná, jež si platí jen nejnižší odvody, a proto také může očekávat nejnižší důchod, na odchodu do penze až v příštím roce vydělá měsíčně přes dvě stovky. Průměrně vydělávající pracovníci ale téměř tisíc korun. Lidé s velmi vysokými příjmy si měsíčně přilepší dokonce až o 2,5 tisíce korun. InfografikaZdroj: ShutterstockLetos v září podle České správy sociálního zabezpečení starobní důchod pobíralo 2,38 milionu lidí. Bylo jich o 32 tisíc méně než před začátkem koronavirové pandemie. Průměrný starobní důchod se přitom od prosince 2019 vyšplhal z 13 468 korun na letošních zářijových 15 411 korun. Podle statistiky z letošního března nejčastěji lidé dostávají důchod mezi 14 a 17 tisíci korunami, takovýchto důchodců byl téměř milion. Přes 13 tisíc lidí se muselo spokojit s méně než pěti tisícovkami, naopak 14 seniorů mělo důchod vyšší než 70 tisíc korun měsíčně. Rozdíl mezi živořením a důstojností Přilepšit si k důchodu pár korun je podle finančních poradců sice pěkné, k důstojnému životu ve stáří to ale bohužel stačit nemusí. „Rozhodujícím faktorem a rozdílem mezi živořením a důstojným prožitím penze je zodpovědné a dlouhodobé vytváření vlastního penzijního pilíře,“ uvedl pro Deník Jiří Macek z Fincentrum & Swiss Life Select. Za topení ve starém kotli bude pokuta. Lidé mezitím vykupují kamna Myslet na důchod by vzhledem k očekávanému klesajícímu počtu lidí v produktivním věku ale měli již dvacetiletí, když nastoupí do práce. „Klíčové je začít co nejdříve, ideálně od okamžiku, kdy člověk začne být ekonomicky produktivní, vytvářet si vlastní penzijní rezervu,“ prohlásil Macek. Zdroj: Deník Více myslet na důchod by podle něj měli také podnikatelé, ti však podle Macka často svou budoucnost neřeší. Pokud si platili pouze minimální odvody, mohou tak měsíčně čekat jen pouhé čtyři tisícovky. Jaká očekávání ohledně důchodu mohou lidé mít, prozradí Informativní důchodová aplikace (IDA), kterou letos spustila Česká správa sociálního zabezpečení. „Není to ale návod, jak si zvýšit důchod. Pomůže si uvědomit, jak nízký důchod ve skutečnosti bude, a podnítit kroky občanů k řešení tohoto problému,“ dodal Macek.