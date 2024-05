Návrh penzijní reformy, který začne v následujících týdnech projednávat sněmovna, přináší výraznou podporu matkám za péči pouze o první dvě děti. Za další potomky dostanou jen pětistovku výchovného. Představitelé ministerstva totiž upravili původní verzi zákona.

Návrh penzijní reformy, který začne v následujících týdnech projednávat sněmovna, přináší výraznou podporu matkám za péči pouze o první dvě děti. Ilustrační foto | Foto: Deník/Pech Karel

Ženy mívají vyměřené výrazně nižší důchody než jejich manželé. Důvodem bývá, že o společné malé děti při výchově pečují právě ony. Mnohdy také zůstávají doma, aby se mohly celodenně starat o své blízké, kteří se neobejdou bez pomoci. K tomu, aby ani ony ve stáří nemusely strádat kvůli příliš nízkému důchodu, jim mají pomoci některá opatření chystané vládní důchodové reformy. Jde zejména o takzvaný fiktivní anebo rodinný vyměřovací základ za výchovu prvních dvou dětí a také novou nabídku dobrovolného sdílení vyměřovacího základu oběma manžely-seniory.

Některé hlavní body reformy penzí:

Výhody rodinného vyměřovacího základu mají v budoucnu pocítit všechny ženy, které takto pečovaly o jedno či dvě děti do věku tří let nebo pokud se staraly o závislou osobu. Za toto období jim úředníci důchod vyměří tak, jako by pobíraly průměrnou mzdu.

V případě, že tyto ženy vychovaly více dětí, bude ovšem stát brát v úvahu pouze první dvě z nich. „Pro matky s větším počtem dětí zůstane zachováno výchovné ve výši 500 korun, které bude náležet pouze za třetí a každé další vychované dítě,“ uvedl mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Augusta.

Úředníci tak zřejmě reagovali na kritiku, které se dostalo jejich původnímu návrhu. Podle něj by se z průměrného příjmu vyměřoval důchod za péči o všechny vychované děti.

Kupříkladu podle předsedkyně spolku Senioři České republiky Jany Ouředníčkové by se tak nespravedlivě zvýhodňovaly ženy s nízkými příjmy způsobenými jejich nízkou kvalifikací. „Když budete tři roky na mateřské postupně se sedmi dětmi, získáte do důchodu 28 započtených let o výši průměrné mzdy, které ale nedosahuje větší část obyvatel,“ glosovala loni tehdejší ministerský návrh Ouředníčková.



Zvýhodnění mohou lidé čekat i v případě, že pečovali o blízké, kteří by se bez jejich pomoci neobešli. Pokud to byla péče o osobu závislou ve třetím a čtvrtém stupni (těžká závislost a úplná závislost), půjde za toto období rovněž o vyměřovací základ ve výši všeobecné průměrné mzdy. Půjde-li o osobu závislou ve druhém stupni (středně těžká závislost) nebo dítě mladší deseti let závislé v prvním stupni (lehká závislost), bude se počítat pouze poloviční hodnota průměru.

Pomoci mohou partneři

Kromě toho mohou muži dobrovolně pomoci k vyššímu důchodu svým manželkám tím, že využijí takzvaný společný vyměřovací základ. Novinkou je, že tuto šanci nedostanou jenom manželé v heterosexuálních párech, ale rovněž homosexuálové, kteří uzavřeli partnerství. „Přicházíme s moderní normou, proto je třeba pamatovat i na registrované partnery,“ prohlásil Augusta.

Úředníci s touto možností podle Augusty počítali již dříve. „Pouze při představování reformy bylo v zájmu lepšího pochopení jednotlivých parametrů třeba hovořit v určitých zkratkách. Proto se mluvilo především o manželích, kterých se každopádně tato možnost bude týkat nejčastěji,“ podotkl mluvčí.

Navyšování důchodů se má po roce 2026 zpomalit:

Odborníci zavedení těchto změn do důchodového systému vítají. Pomoci mohou podle nich zejména ženám, které mají kvůli péči o děti podstatně nižší příjem než jejich partner. „V takovém případě pak může být rozdíl v přiřknutém důchodu i v tisících korun,“ uvedl vedoucí produktového oddělení společnosti Swiss Life Select Tom Kadeřábek.

Navíc jde podle něj o spravedlivější přístup. Partner, který se věnuje zajištění rodiny po finanční stránce, by totiž bez pomoci svého pečujícího protějšku nemohl sám takových příjmů dosáhnout. „Proto je možnost sdílení vyměřovacího základu vítaná a může řešit problém nízkých důchodů jednoho z takových partnerů,“ vysvětlil.

Spokojenost s takto navrženými úpravami důchodového systému netají ani někdejší šéf jedné z vládních komisí, které se v minulosti touto tematikou zabývaly, Martin Potůček. Sdílení vyměřovacích základů ostatně již před deseti lety právě jeho komise politikům navrhla. „Tenkrát to zamrzlo na vedení ministerstva práce, které dalo náš návrh k ledu. Jsem rád, že si toho po letech někdo všiml, protože je to dobrá věc, kterou v okolních zemích praktikují už léta,“ poznamenal.

Zejména takzvaný fiktivní vyměřovací základ důchodu navíc zřejmě podpoří přinejmenším část sněmovní opozice, která se jinak odporem vůči vládou navržené reformě penzí nijak netají. „S tímhle nemáme problém a budeme s tím souhlasit,“ odpověděl na dotaz Deníku poslanec ANO Aleš Juchelka.