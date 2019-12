/INFOGRAFIKA/ Češi na stáří často buď vůbec nespoří, nebo si dají stranou málo peněz na to, aby jim neklesla životní úroveň. Když zjistí, jaký důchod jim stát vyměřil, čeká je nepříjemné překvapení.

Senioři a finance - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Úspory přes půldruhého milionu korun by měli mít ti, jež očekávají, že si po odchodu do důchodu měsíčně vystačí s částkou mezi 15 a 20 tisíci korun. Podle nového průzkumu banky ING s takovým příjmem, složeným z důchodu, úspor a výnosů z investic, počítá 42 procent lidí v předdůchodovém věku. Více než třetina dotázaných je ještě skromnější. Tito lidé věří, že si ve stáří vystačí jen s částkou do 15 tisíc korun.