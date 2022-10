„Vláda schválila zvýšení důchodů od 1. ledna 2023,“ uvedl na twitteru dnes pozdě večer Jurečka.

Důchody se skládají ze dvou částí. Solidární pevný díl je pro všechny stejný a odpovídá deseti procentům průměrné mzdy. Nyní činí 3900 korun, od ledna se navýší všem o 140 korun na 4040 korun. Podle podkladů k nařízení by měl příští rok průměrný výdělek dosahovat totiž 40 324 korun. V zásluhové procentní výměře se odráží počet odpracovaných let a výše odvodů z výdělků. Příjmy se ale započítávají do vypláceného důchodu jen do určité výše. Lidem s vyšší mzdou či platem se tak zohlední jen část odvedené sumy.

Podle zákona se důchod valorizuje pravidelně vždy od ledna o růst cen a polovinu růstu reálné mzdy. Výdělek loni reálně rostl o 2,1 procenta. Do navýšení se zahrnuje 1,1 procenta, tedy zaokrouhlená půlka. Ceny se domácnostem seniorů za sledované období po mimořádných valorizacích za květen a červen zvýšily o 3,6 procenta. Celkové navýšení starobního důchodu tedy činí 4,7 procenta. Dalším propočtem pak ministerstvo práce stanovilo navýšení procentního dílu o 5,1 procenta. Celkem se má průměrná starobní penze zvednout o 825 korun. Lidé, kteří mají podprůměrný důchod, si polepší méně. U lidí s nadprůměrnou penzí bude částka vyšší.

Do zásluhové procentní výměry se zahrne i bonus 500 korun za výchovu dítěte. Toto takzvané výchovné dostane ten z rodičů, který hlavně o potomka pečoval. V Česku to budou většinou ženy. Po lednové valorizaci a s tímto takzvaným výchovným by podle podkladů k nařízení měl průměrný důchod činit asi 19 500 korun. Ministerstvo práce dnes uvedlo, že letos v lednu průměrný starobní důchod odpovídal 42,5 procenta průměrné mzdy. V lednu 2023 by to mělo být po valorizacích 45,9 procenta.

Stoupnou i příspěvky pro pěstouny

Pěstouni začnou od října dostávat víc peněz od státu. Příspěvek při převzetí dítěte se jim zvedne o 35 procent a měsíční částka na úhradu potřeb dítěte o 27 procent. Vzrostou i zaopatřovací příspěvky pro mladé po odchodu z dětského domova či z náhradní rodiny, a to o 15 procent.

Ministerstvo práce uvedlo, že kvůli prudkému růstu cen začíná být pro pěstounské rodiny problematické péči o svěřené děti zajišťovat a pro mladé po odchodu z dětských domovů či od pěstounů z dávky vyžít. Navrhované zvýšení příspěvků odpovídá nárůstu cen od poslední valorizace do konce letošního května, upřesnil resort.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte činí měsíčně u dětí do šesti let 4950 korun, od šesti do 12 let 6150 korun, od 12 do 18 let pak 6985 korun a pro studenty od 18 do 26 let 7260 korun. Nově to bude od října po navýšení o 27 procent podle věku 6290, 7750, 8870 a 9220 korun. U postiženého dítěte se podle věku, stavu a závislosti na péči vyplácí od 5115 do 9900 korun, od října to bude od 6500 do 12 575 korun měsíčně.

Příspěvek při převzetí dítěte podle věku činí v současné době 8000, 9000 či 10 tisíc korun. Poskytuje se do 18 let. Od října se podle ministerstva práce tato jednorázová částka na pořízení potřebných věcí a vybavení zvedne o 35 procent na 10 800, 12 150 a 13 500 korun.

Zaopatřovací příspěvek se vyplácí mladým při odchodu z dětských domovů či z náhradní rodiny. Může se poskytovat při studiu do 26 let. Měsíčně činí 15 tisíc korun. Částka se zvýší o 15 procent na 17 250 korun. V případě potřeby úřady mohou poskytnout dávku i jednorázově, a to 25 tisíc korun. Od října to bude 28 750 korun.

Příspěvek při převzetí dítěte se nezměnil od roku 2008. Částka na úhradu potřeb dítěte se zvýšila naposledy v lednu 2018. Zákon o ochraně dětí umožňuje zvednout pěstounské dávky, pokud ceny od poslední úpravy vzrostly nejméně o pět procent.

V dlouhodobé pěstounské péči podle ministerstva na konci loňska vyrůstalo 12.351 dětí. Na přechodnou dobu bylo u pěstounů 538 chlapců a děvčat. Další tisícovky dětí měly poručníka či je někomu do péče svěřil soud. Ročně se pak poskytuje kolem 2700 příspěvků při převzetí.

Na příspěvky na úhradu potřeb bude ročně při úpravě o 27 procent podle ministerstva práce potřeba navíc asi 390 milionů korun, na příspěvek při převzetí po zvednutí o 35 procent pak asi 7,5 milionu a na zaopatřovací příspěvky po patnáctiprocentním navýšení asi šest milionů.