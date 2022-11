Potvrzují to statistiky České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Vyplývá z nich, že počet lidí pobírajících důchod ve výši přes 20 tisíc korun se od konce roku 2020 ztrojnásobil. Zatímco tehdy jej pobíralo asi 100 tisíc lidí, letos v březnu jich bylo přes 300 tisíc. Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky by přitom průměrný starobní důchod po valorizaci k začátku příštího roku měl činit asi 19 500 korun .

Čím je tento rychlý růst výměry důchodů způsoben? Za prvé se nyní již vypočítávají z vyšších mezd, než pobírali nynější „starodůchodci“, kteří většinu svého produktivního věku strávili v éře vlády komunistů. Kromě toho začínající důchodci vzhledem k prodlužování věku odchodu do důchodu strávili v zaměstnání víc času, což jim výši důchodu také logicky zvýšilo.

Předčasný důchod přehledně: Jak si měsíčně polepšit na penzi až o dva tisíce

Jen hodně peněz ale lidem ke spokojenému stáří nestačí. „Pokud do důchodu odcházejí v relativně dobré zdravotní kondici, takže mají šanci si ten důchod užít, tak je to dobrá zpráva,“ řekla předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová. „V případě, že jsou na tom zdravotně tak, že už jen hledají nějaký způsob, jak by dožili a jen tak někde sedí, tak jim ani spousta peněz nebude k ničemu,“ posteskla si Desatová.

Připomněla, že po pandemii covidu Čechům doba pravděpodobného dožití ve zdraví poklesla.

Růst příjmu nových důchodců navíc jen zvyšuje propast mezi nimi a těmi, kteří jsou v penzi již delší dobu. „Samozřejmě to tak je, že noví důchodci mají vyšší důchody, takže jejich propad životní úrovně po odchodu do penze není tak obrovský,“ řekla ekonomka a někdejší předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody Danuše Nerudová.

Pokud půjdete do důchodu dřív, dostanete víc peněz, radí ministerstvo

Rozdíly mezi seniory s vyšším důchodem a tím nízkým se stát již snaží alespoň zčásti vyrovnat. „Takováto forma zvýhodnění již existuje, a to v podobě zvláštního zvýšení důchodu při dosažení věku 85 let o tisíc korun a při dosažení věku 100 let o dva tisíce korun,“ uvedl mluvčí ministerstva práce Jakub Augusta.

V důchodu si často přivydělávají

Mnozí senioři jsou lépe hmotně zajištěni než jejich předchůdci také proto, že si jich více než dříve k důchodu ještě přivydělává. „Kolikrát nejde jen o peníze, ale i o určitou formu sociálního kontaktu a pocit, že je člověk ještě stále důležitý,“ vysvětlila Desatová.

To se může kladně projevit i na jeho psychice a zdravotním stavu. Proto práci v důchodu u lidí, kteří si to skutečně přejí, jen vítá. „My bychom ale neradi, aby senioři museli pracovat, protože nedostanou takový důchod, ze kterého by nebyli schopni zaplatit své základní potřeby,“ prohlásila.

Nejhůře podle jejích zkušeností jen s důchodem vycházejí samostatně žijící seniorky, které vychovaly několik dětí. „Do důchodu odcházely výrazně dříve a protože navíc jsou platy žen zhruba o třetinu nižší než platy mužů, byla to vražedná kombinace. Pokud žijí samy a v nájemních bytech, tak často bývají na hranici chudoby,“ připomněla Desatová.

Právě těmto ženám by od příštího roku mělo pomoci výchovné ve výši 500 korun měsíčně za každé dítě, jež vychovaly.

Nemáte nárok, slýchává důchodkyně. Z penze zbývá minimum, o příspěvky žádá marně

Důchodcům, kteří by chtěli pracovat, by podle Nerudové měl pomoci stát daňovým zvýhodněním. Mluvčí ministerstva Augusta potvrdil, že stát od února příštího roku připravuje slevy na pojistném ve výši pěti procent vyměřovacího základu pro zaměstnavatele, jenž na zkrácený úvazek zaměstná pracovníka staršího 55 let.

Zdroj: DeníkDále by zaměstnancům v důchodovém věku pobírajícím starobní důchod měla pomoci sleva ve výši 6,5 procenta vyměřovacího základu. „Účinnost této úpravy navrhujeme od července 2023,“ dodal Augusta.