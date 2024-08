Paní Jindra pracuje už 25 let jako distributorka letáků.

Podle slevových letáků nakupuje skoro devět z deseti českých důchodců. Z červencového průzkumu agentury Nielsen pro Radu seniorů, kterého se zúčastnilo tisíc respondentů, též vyplývá, že 77 procent lidí starších šedesáti let a 84 procent starších sedmdesáti let preferuje tištěné letáky před elektronickými. Pro 74 procent lidí starších sedmdesáti let je zachování tištěných letáků jako informačního zdroje důležité.

Těžká rána pro důchodce

Polovina důchodcovských domácností navíc nemá přístup k počítači. „Návrh ministerstva životního prostředí na dodatečné zdanění tištěných letáků ve formě recyklačního poplatku způsobí buď jejich úbytek, nebo zvýšení spotřebitelských cen,“ varovala předsedkyně Rady seniorů ČR Lenka Desatová.

Po letech vysoké inflace a všeobecné drahoty by to pro seniory byla podle ní další těžká rána. „Mnozí z nich totiž stále obracejí každou korunu a tištěné letáky jsou často jejich jediným zdrojem informací o slevách a výhodných nákupech,“ dodala.

Nejvíce seniory podle průzkumu v letácích zajímají informace o slevách a akčních nabídkách, tuto možnost zvolilo 92 procent dotázaných. Zásadní význam tištěných letáků pro české seniory dokládá i zjištění, že alespoň občas je využívá k nákupu 86 procent z nich.

Hladík: Letáky končí v kontejnerech

Jak už Deník informoval, návrh novely zákona o odpadech, připravený ministerstvem životního prostředí, počítá (vedle zálohování PET lahví a plechovek) i s vybíráním poplatku za vyhozené komerční tiskoviny a letáky.

Ministr Petr Hladík (KDU-ČSL) návrh odůvodnil tím, že letáky tvoří 20 až 30 procent modrého kontejneru, ale původci odpadu za něj neplatí vůbec nic. „Chceme ten systém narovnat a černé pasažéry zpoplatnit, aby byla přenesena odpovědnost na výrobce,“ uvedl.

Se záměrem nesouhlasí distributoři. „Leták je nezbytným nákupním rádcem pro mladé rodiny s dětmi, seniory, samoživitele či studenty. V podstatě pro kohokoli, kdo chce dnes výhodně nakoupit a ušetřit. Akční nabídky pomáhají statisícům domácností vyrovnat se s tíživou ekonomickou situací. Nový návrh ministerstva životního prostředí ji naopak zhorší,“ poznamenal manažer marketingu a komunikace České distribuční Jaroslav Staněk.

Vláda by o návrhu měla jednat na konci prázdnin.

Česká distribuční je dceřiná společnost vydavatelství Vltava Labe Media vydávající i Deník.cz.