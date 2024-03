Možnosti seniorů, jak si ve stáří prostřednictvím úspor trochu přilepšit k důchodu, se od poloviny letošního roku výrazně zmenší. Pokud si spoří peníze ve třetím penzijním pilíři, ztratí nadále nárok na vyplácení státního příspěvku. Vybrat peníze najednou, aby zde kvůli inflaci nadále neztrácely hodnotu a dát je alespoň na spořicí účet, by se jim ovšem nemuselo vyplatit. Odborníci proto doporučují, aby nedělali ukvapená rozhodnutí a alespoň menší částku měsíčně spořili nadále.

Možnosti seniorů, jak si ve stáří prostřednictvím úspor trochu přilepšit k důchodu, se od poloviny letošního roku výrazně zmenší.

Proč vláda již nechce starobním penzistům státní příspěvek od 1. července vyplácet? Podle ministerstva financí je smyslem třetího pilíře tvorba úspor na důchodový věk, k čemuž motivuje státní podpora. „Ta svůj smysl a efektivitu ztrácí, když se účastník stane příjemcem starobního důchodu,“ vysvětlili v tiskové zprávě představitelé ministerstva. Penzijko podle nich v tom případě vlastně funguje jen jako krátkodobý spořicí produkt a vláda jej již kvůli úsporám nadále státním příspěvkem podporovat nechce.

Pozor si ale musí dáti i penzisté, kteří se kvůli změně rozhodnou odstoupit od smlouvy. „Záleží na tom, jak dlouho už starobní důchodce na svou smlouvu o penzijku spoří. Pokud méně než dva roky, mohl by výpovědí přijít o všechny peníze,“ uvedl mluvčí Asociace penzijních společností Jan Sedláček. Podle něj by tratili i lidé, kteří nemají splněnou podmínku pěti let spoření, ale šetří déle než dva roky. V případě ukončení by přišli „jen“ o již přiznané státní příspěvky.

Loni ohlášená změna se již zřejmě promítla i do statistik penzijních společností. U věkové skupiny nad 55 let loni evidovaly měsíčně průměrně 24 tisíc takzvaných jednorázových vyrovnání. „To jsou případy, kdy lidé produkt opustili,“ konstatoval Sedláček.

Dodal, že oproti průměrným 16 tisícům měsíčně to byl skokový meziroční nárůst. „Vysvětlujeme si ho tím, že ministerstvo oznámilo ukončení státní podpory účastníkům čerpajícím starobní důchod,“ podotkl.

Podle předsedkyně Rady seniorů Lenky Desatové není fér, že se podmínky penzijního spoření části klientů takto mění „za pochodu“. „I senioři smlouvu uzavírali s tím, že státní příspěvek dostanou,“ připomněla. Přesto důchodcům doporučuje, aby u tohoto finančního instrumentu nadále zůstali.

Penzijko má oproti jiným způsobům uložení peněz podle Desatové totiž pro staré lidi jednu zásadní výhodu. Mohou si u něj určit takzvanou obmyšlenou osobu, která se v případě jejich úmrtí k takto uspořeným penězům může dostat snáze, než kdyby procházely klasickým dědickým řízením. „I tato výpověď sice může trvat pár měsíců, ale je to přesto oproti dědickému řízení v relativně krátké době,“ tvrdí předsedkyně. Staří lidé si takto podle ní kupříkladu často šetří na vlastní pohřeb.

Ukončování smluv se nemusí vyplatit

Důchodce varuje před zbrklým ukončováním smluv. „Můžeme jim poradit, aby se s penzijním fondem dohodli a sundali úložku na minimum, třeba jen na stokorunu měsíčně,“ konstatovala Desatová.

Obdobný názor zastávají i další odborníci. „Samozřejmě že je spoření bez příspěvku méně efektivní, stále však představuje efektivní způsob, jak se finančně připravit na penzi,“ míní ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová. Podle ní podmínku završení nejméně 60 měsíců spoření nebude k 1. červenci splňovat zhruba 250 tisíc penzistů.

Aby senioři o peníze nepřišli, měli by pětileté období spoření dokončit. „Klidně i po stokoruně měsíčně, což je minimální výše úložky,“ míní mluvčí Asociace penzijních společností Sedláček. Vyjít vstříc svým nejstarším klientům ostatně chtějí i některé penzijní společnosti.

Příkladem je Penzijní společnost České spořitelny, která má zhruba 190 tisíc klientů v důchodovém věku. „Těm, kteří se kvůli ztrátě státního příspěvku rozhodnou ukončit své penzijní spoření a požádají o vyplacení naspořené částky, nabízíme možnost kompenzace ve formě zaručeného zhodnocení naspořených prostředků ve výši šesti procent po dobu 24 měsíců,“ uvedl mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

Nabídka se týká klientů starších 60 let, kteří mají v penzijku naspořeno nejméně 100 tisíc korun a spořili alespoň po dobu 60 měsíců.

Cestu, jak důchodcům zatraktivnit penzijní spoření i po skončení vyplácení státní podpory, ale hledají i konkurenční společnosti. „Mohu potvrdit, že se otázkou kompenzace státního příspěvku pro penzisty zabýváme také,“ uvedl ředitel penzijních produktů NN Penzijní společnosti Jan Zimmermann. Konkrétnější informace ale zatím neuvedl.

Podobně uvažují také v pojišťovně UNIQA. „Analyzujeme a zvažujeme možnosti, jak pro tyto cílové skupiny připravit nějaký bonus, ale o podobě ještě není rozhodnuto,“ dodala mluvčí UNIQA Eva Svobodová.