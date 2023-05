Mírné očekávání, ovšem s přídechem hořkosti. Právě v takovém rozpoložení se může začátkem letošního června nacházet řada důchodců. Díky mimořádné valorizaci, kterou vláda nařídila z důvodu přetrvávající vysoké inflace, jim totiž opět vzrostou důchody. Průměrný starobní důchodce dostane o 750 korun víc, a průměrný důchod tak poprvé v historii překročí hranici 20 tisíc korun. Tím ale jejich důvody k radosti končí.

Foto: Profimedia

Vláda totiž ve snaze ušetřit upravila valorizační vzorec. Podle toho dosavadního by průměrnému starobnímu důchodci na účtu od nynějška „přistávalo“ ještě asi o tisícovku víc, nyní ovšem bude muset na tyto peníze zapomenout.

Co se změní? Valorizace vychází z inflace, důchody se rovněž dosud navyšovaly o polovinu růstu mezd. Nyní se však nově bude brát v úvahu pouze třetina růstu mezd. Vláda vyčíslila, že po úpravě valorizačního vzorce tak z veřejných financí ušetří 34 miliard korun. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) připomněl, že pouze s třetinou růstu mezd počítal valorizační vzorec až do roku 2018, a úpravy se tak vlastně vrátí do starých kolejí.

„Senioři nám jistě odpustí, protože vědí, že mezigenerační solidarita funguje na obě strany a nebylo by fér, aby jejich vnoučata splácela dluhy, které by vysoká valorizace důchodů přinesla,“ poznamenal Jurečka.

Částka vynaložená na důchody se totiž stále zvyšuje. Jak kvůli dlouhodobě rostoucímu počtu starobních důchodců, tak právě kvůli valorizacím. Jen v loňském roce musela penze kvůli růstu cen valorizovat celkem třikrát, kromě pravidelné lednové valorizace proběhly i dvě mimořádné. Letos by se mimořádně měly důchody valorizovat pouze nyní.

Dvě složky důchodu

Každý starobní důchod se skládá ze dvou částí. Tou první je základní výměra stanovená pevnou částkou – nyní činí 4040 korun měsíčně. Tato základní výměra důchodu se nyní při valorizaci nijak nezmění. Druhou částí důchodu je jeho procentní výměra. Ta se pro každého důchodce stanovuje zvlášť procentní sazbou z výpočtového základu podle získané doby pojištění.

Při červnové valorizaci bude každý důchod navýšen o 400 korun, procentní výměra důchodu vzroste o 2,3 procenta.

Dobrou zprávou pro důchodce je, že si při valorizacích důchodu nikde nemusí o nic žádat. Důchod vyšší, než byl ještě v květnu, jim přijde v pravidelném termínu. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) důchody vyplácí postupně od 2. do 24. dne v měsíci. Do zařízení sociálních služeb se důchody zasílají 15. den v měsíci.

Mimořádnou valorizaci schválila sněmovna až po masivních obstrukcích opozičních poslanců. Bylo to narychlo, aby nová legislativa vyšla ve Sbírce zákonů do 22. března. Jinak by se červnový termín valorizace nedal stihnout. Výhrady k předloze ale měli i někteří senátoři vládních stran. Netajil se s nimi ani prezident Petr Pavel, když novelu zákona podepisoval.

Ústavní stížnost

Hnutí ANO podalo proti snížení mimořádné valorizace ústavní stížnost, o které bude rozhodovat Ústavní soud. Podle poslanců ANO je nová právní úprava protiústavní například kvůli tomu, že byla projednána ve stavu legislativní nouze. Tvrdí, že ke snížení nebyl žádný důvod. Navíc podle nich důchodcům nárok na vyšší valorizaci vznikl už před přijetím nové úpravy. Stát by proto měl podle jejich názoru seniorům tyto peníze vrátit.

Může to ale trvat ještě řadu měsíců, než ústavní soudci dospějí k verdiktu. Jaký bude, nelze předjímat. „Mně důvody vlády připadají přesvědčivé. Ale jestli to Ústavnímu soudu přesvědčivé připadat nebude a zákon zruší, tak šokovaný nebudu,“ naznačil v rozhovoru pro server Novinky.cz ústavní právník Jan Kysela. V tom případě nelze vyloučit, že by stát musel důchodcům peníze zpětně vyplatit. Otázkou je, zda by se to stihlo už při pravidelné lednové valorizaci.

Vláda v rámci své penzijní reformy hodlá změnit způsob valorizace penzí dlouhodobě. Přistupovala by tak pouze k pravidelné každoroční lednové valorizaci. Pokud by i nadále rostla inflace, nahradil by mimořádné valorizace nově zřízený dočasný příspěvek na pokrytí zvýšených nákladů. I ten by byl součástí důchodu. Vycházel by z inflace a vyplácel by se při růstu cen o pět procent.