Valorizace důchodů 2023: Spočítejte si na kalkulačce, o kolik se vám zvýší penze

Vláda kvůli rostoucí inflaci v červnu zvýší důchody. Po mimořádné valorizaci by se zásluhová část penzí měla zvýšit o 2,3 procenta a nadto každý důchodce dostane 400 korun. Starobní penze by se tak měla v průměru zvýšit o 760 korun a průměrný důchod vyplácený v Česku poprvé překročí kulatou hranici 20 tisíc korun. Změnu již ministři schválili, nyní by ji ve zrychleném režimu měli potvrdit také poslanci. Deník.cz nyní přináší speciální kalkulačku pro důchodce. Pokud jste v penzi, můžete si díky ní sami zjistit, jak se červnová valorizace dotkne právě vás.

Starobní penze by se měla v průměru zvýšit o 760 korun a průměrný důchod v Česku poprvé překročí hranici 20 tisíc korun. Ilustrační foto | Foto: ČTK