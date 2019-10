Důchodová komise se shodla na reformě penzí. Průběžný pilíř se rozdělí na dva

Důchodová komise se dnes shodla na tom, jak by mohla v Česku v budoucnu případně vypadat důchodová reforma. Členové komise jednomyslně souhlasili s tím, aby se začalo pracovat na modelu, který počítá s rozdělením nynějšího průběžného pilíře na dva. Jedna část by byla solidární a platila by se z rozpočtu, druhá by byla zásluhová a plynulo by do ní pojistné. Novinářům to po jednání komise řekla její šéfka Danuše Nerudová.

Předsedkyně komise pro spravedlivé důchody Danuše Nerudová | Foto: ČTK

"Mohu oznámit, že shoda byla jednomyslná. Všichni přítomní členové komise odhlasovali, že koncept rozdělení prvního pilíře na nultý a první se bude dál rozpracovávat. Budeme na něm pracovat a budeme všechny parametrické změny projednávat na dalších jednáních komise," uvedla Nerudová. Podle ní komise dnes diskutovala "v podstatě o zahájení nějaké reformy důchodového systému". Zaměstnanci stárnou, náhrada za ně není. Zvyšující se věk populace pocítí i stát Přečíst článek › Zástupci ministerstva práce zdůraznili, že výsledkem dnešního jednání komise není shoda na důchodové reformě a na její podobě. Jedná se zatím jen o to, že členové souhlasili s tím, že by se na modelu mělo pracovat. Češi stárnou Valnou většinu příjmu mají nyní penzisté a penzistky z veřejného průběžného systému. Česká společnost stárne a seniorů přibývá. Podle expertů je nynější důchodová soustava beze změn do budoucna neudržitelná a propadla by se do vysokých schodků. Třetina domácností nevystačí se svým příjmem. Nejvíce utratí za bydlení a jídlo Přečíst článek › Model, který se začne rozpracovávat, počítá podle Nerudové s rozdělením nynějšího průběžného prvního pilíře na nultý solidární a první zásluhový. "Solidární složka by měla být hrazena ze státního rozpočtu, první pilíř jako zásluhová složka by měl být hrazen z průběžného systému placení pojistného," uvedla předsedkyně komise.

Autor: ČTK