Pozdější odchod do penze a podpora rodin a znevýhodněných lidí. Takové jsou některé hlavní body reformy penzí, které v úterý schválila vláda. Část změn má podle plánu ministrů platit již od roku 2025, další by se měly zavádět postupně v dalších letech. Deník přináší přehled nejdůležitějších navrhovaných změn. Nabízíme také reakce premiéra Petra Fialy a lídra opozice Andreje Babiše.

1. Navázání věku odchodu do důchodu na dobu dožití

Senioři by měli mít možnost strávit ve starobním důchodu v průměru 21,5 roku. Doba odchodu do důchodu bude vycházet ze statistických dat o pravděpodobnosti dožití jednotlivých ročníků. Kdy půjdou do důchodu, se lidé mají dozvědět, když dosáhnou 50 let.

2. Podpora rodin

Manželé budou mít možnost využít společný vyměřovací základ, který pomůže k vyššímu příjmu ženám. Pro ty, které pečovaly o děti nebo další rodinné příslušníky, bude zaveden takzvaný fiktivní vyměřovací základ. Pro potřeby výpočtu důchodu budou úřady na dobu, kdy o ně pečovaly, pohlížet jako by pobíraly průměrnou mzdu.

3. Pomoc zranitelným skupinám obyvatel

Reforma téměř zdvojnásobí minimální výši základní a procentní výměru starobního důchodu na částku odpovídající 20 procentům průměrné mzdy pro lidi, kteří splní nutnou dobu pojištění.

4. Možnost dřívějšího odchodu do důchodu pro některé náročné profese

Na základě doporučení zdravotnických expertů pravidla vymezí několik kategorií pracovníků, kteří budou mít možnost odejít do důchodu ještě před dosažením standardního důchodového věku.

5. Podpora zaměstnávání seniorů

Starší pracovníci budou motivováni, aby zůstali v zaměstnání déle než dnes. Jejich pojistné se sníží o 6,5 procenta, a to jak pro zaměstnance, tak pro osoby samostatně výdělečně činné.