Penzijní reforma: Důchodový věk se zvýší dle dožití. Stanoví se minimální penze

ČTK

Důchodový věk v Česku by se měl postupně dál zvyšovat nad 65 let podle doby dožití. Stanovit se má minimální penze ve výši 20 procent průměrné mzdy. Výpočet nových důchodů by se měl postupně snížit. Za dobu péče o děti a blízké by se měl při stanovení penze započítávat fiktivní příjem ve výši průměrné mzdy. Opatření má postupně nahradit v nových důchodech výchovné, které by zůstalo jen na třetí a další dítě. Reformní změny penzí představil ve středu na tiskové konferenci ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Žádost o předčasný důchod. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock